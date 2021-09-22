谷歌 Pixel 6 Pro 原型机上手视频曝光：首发自研芯片 Tensor

IT之家 9 月 22 日消息 过去几周，谷歌即将推出的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的消息不断曝光，该公司本身也已经提供很多关于这两款设备的信息，现在 Pixel 6 Pro 的原型机上手视频已经流出。

视频显示，Pixel 6 Pro 原型机背面有一个怪异的 Logo，这也表明这是一个早期的原型机，这是谷歌试图混淆有关设备是谷歌手机的方式。不过，独特的背部相机模块能够确认这是 Pixel 6 Pro。

这段 8 秒的视频只是对设备进行了简单的 360 度展示，并没有其它内容，但关于 Pixel 6 Pro（以及 Pixel 6）的几乎所有其它信息都已经被谷歌泄露或确认。

谷歌 8 月初公布了 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两款手机，但又“没完全发布”。谷歌没有公布这对手机的价格或具体的发售日期，但透露了很多关于 Pixel 系列最新产品的信息，更重要的是，谷歌发布了旗下首款移动处理器 Tensor。Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 都将放弃使用高通处理器，而是选择谷歌内部设计的芯片，谷歌将自己的芯片称为 Tensor，Tensor 处理器针对 Pixel 的计算摄影功能进行了定制，为 Pixel 用户提供了他们已经习惯的功能，同时也进一步优化了这些功能。

Pixel 6 和 6 Pro 还采用了全新的设计，相机凸起以一条线的形式穿过手机背面，采用新设计的原因是新机拥有更大的传感器和镜头。根据官方公布，谷歌 Pixel 6 Pro 拥有三个摄像头，其中一个是具有 4 倍光学变焦的长焦镜头。标准 Pixel 6 具有相同的设置，但没有长焦镜头。每个型号都有三种不同的颜色组合。Pixel 6 配备了 6.4 英寸 OLED 直屏，具有 1080p 的分辨率和 90Hz 的刷新速率。Pixel 6 Pro 将通过具有 QHD 分辨率和 120Hz 刷新率的 6.7 英寸曲面 OLED 显示屏提升游戏体验。

IT之家了解到，谷歌此前表示，将在今年晚些时候公布更多信息，包括完整的规格、定价和发布日期。目前新机的发布时间仍然是个谜，但很多迹象都指向 10 月 19 日，不妨拭目以待。