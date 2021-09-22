特斯拉上海超级工厂正尽全力生产，已进入“Plaid”模式

9 月 22 日消息，据报道，在本月初，就曾有媒体根据航拍视频报道称，特斯拉上海超级工厂已再次做好了季度末冲刺的准备，以便在季度末生产和交付更可能多的电动汽车。

而在最新的报道中，媒体称特斯拉上海超级工厂正在尽全力生产和交付电动汽车，以确保在月底生产交付更多的电动汽车。

报道中显示，从航拍来看，上海超级工厂所生产的 Model 3 和 Model Y，正在源源不断的运往停车场，停车场内也已停放有大量完成生产的 Model 3 和 Model Y，甚至还能看到从事车辆转运的员工，在继续轮班的间隙拉伸腿。

据报道，临近三季度末，上海超级工厂已进入了“Plaid”模式。

Plaid 是特斯拉 Model S 和 Model X 中的最高版本，其配备三电机，加速更快，最高时速也更高。Model S Plaid 版的百公里加速时间为 2.1 秒，最高时速可达 322 公里；Model X Plaid 版的百公里加速时间为 2.6 秒，最高时速 262 公里。

在 Plaid 版本推出之前，特斯拉还曾提供狂暴模式，Plaid 版较狂暴模式还有提升。就拿加速为例，Model S 狂暴模式从 0 加速到 60 英里（96.56 公里）所需的时间为 2.5 秒，Plaid 版则缩短到了 2 秒。

媒体称上海超级工厂已进入 Plaid 模式，意思是特斯拉上海超级工厂现在的生产和交付处于非常快的状态。