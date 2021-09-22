野鸡联合国科学院曝光，创始人自封总统：发院士头衔，已有高校“认领”

近日，一个号称 "联合国科学院（UNSTO）" 的组织公布了其首批院士，入选者不乏国内顶尖高校知名学者。据悉，清华大学和中国科学院大学各有 2 名联合国科学院院士，北大、交大、川大等 26 所双一流高校也都有一名学者当选。

但坏消息是，这个联合国科学院是一个假的组织。据杜克大学陈怡然微博：这是一位高人自己在纽约注册的非盈利机构。当 AI 科技评论用联合国的官方查询渠道，页面也显示“查无此人”。

此外，这个 UNSTO 还设立了全球移民署和千禧王国，其中千禧王国由这位高人亲自担任首任总统，统管世界人民户籍的自由流动。

目前，由于组织者以假乱真的操作，已经有多家官方组织“上当”，发文认领校友的院士头衔。据 UNSTO 网站，首批院士共 53 位，其中 47 个华人，33 位有中国国籍。其中，领头的是向凌云，且自称中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。

目前，百度百科词条中，已有向凌云介绍，基于几个代表作品的介绍，似乎是混币圈的。

联合国科学院是个什么假组织？

联合国科学院是一个在美国注册的同名私人公司，向凌云担任执行主席，而两位年迈的老教授来做“联合主席”。

向凌云在网页上自称教授，也没写明是哪所大学的教授，他还说他获得过世界卓越华人金像奖，国际科学进步奖，重大技术革新发明奖，特殊职业安全技术进步奖，专利发明金奖，年度优秀发明家......

其中有些奖项，连出处都查询不到。

组织有完整的机构设置，据网站介绍，假组织（UNSTO）下设理事会、秘书处、国际事务处、多种语言业务处理中心、基金会、联合国科学院、全球区块链联盟、全球移民署、千禧王国、国际经济促进会及全球各地的代表处、俱乐部，同时设有 10 个专家理事会，同时还有 10 个产品检测中心。

其涉及的领域包括际科学技术发展、科学人居环境、科学食品安全...... 此外还发布了一份议程，号称：变革我们的世界。关键词有人类、地球、和平、繁荣、伙伴关系。但从组织结构中的“全球区块链联盟”我们能够看出，它似乎对区块链情有独钟。

其中一项让小编竖起大拇指佩服：到 2030 年组织要消除传染病.........

而联合国科学院是这个假组织的一个机构：

联合国科学院宗旨是团结国际科学技术专家，紧扣世界重大战略需求，探讨全球性行业重大革命性科技问题的国际性科学院，其目的是建立国际技术领域的新型高端智库和智力资源的集大成者，为国际科技工作者的发展开辟一条新的渠道，为科技服务人类做贡献。

江苏大学李松军教授担任院长，而郭友中教授担任联合主席。在首批院士名单中，中国工程院院士赵春江、中国科学院院士童庆禧、中国工程院院士邬江兴赫赫在列，但我们不确定的是，几位老前辈知不知道自己被假组织盯上了。

另一个让人惊讶的组织是千禧王国，有正规的国家代码 MK，首都在新耶路撒冷 （New Jerusalem），以圣经作为宪法，BRO. AARON XIANG（向凌云）担任总统，国家货币是福音币（GoodNews Coin）。

Coin 一出，就知道这是一种代币了。据其他媒体（@大猫财经）介绍，对外发行 30 亿，根据白皮书，可以通过向“耶稣基金会”捐款的方式获得代币，也可以直接下单购买，1 美元一个币，差不多价值近 200 亿元人民币。

但是现在呢，福音币还不能交易，只能充值按比例充值到 Token 钱包里，未来可以在募集资金搭建的圣经链和医生链里消费。

那么，这个假组织到底在哪呢？据最先披露这件事情的 @国际投行研究报告研究，其具体地址是纽约的唐人街，在西安名吃附近。

扒拉一下这位向凌云，据中国裁判文书网的一份公开判决书显示，早在 2016 年，千禧王国的总统向凌云就被国家开发投资公司告上法庭。当时他是深圳国投融投资基金管理有限公司的最终控股人。

原因是深圳国投融的公司名字和国家开发投资公司类似，并且在网站，名片等方面仿冒国家开发投资公司的主视觉和形象，会让人误认为这是国家级的投资公司。

最后，不得不说，联合国科学技术组织的旗帜让人觉着它确实是联合国的正规组织。

▲ 左边为山寨，右边为正规联合国旗帜