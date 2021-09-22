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分析师：Spotify 的全球用户数量即将超过苹果播客

2021/9/22 15:01:02 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 22 日消息 自从 Spotify 推出自己的播客平台以来，已经在一些国家超过了苹果的播客。

现在，根据 eMarketer 的一项分析，Spotify 在全球用户数量上即将超过苹果播客。早在 2019 年，另一项研究显示，Spotify 在南美和欧洲的播客听众数量已经超过了苹果。随着时间的推移，全世界使用 Spotify 播客平台的人数显著增加。

▲ Spotify

eMarketer 最新分析数据显示，Spotify 预计到 2021 年底将达到 2820 万用户。相比之下，苹果播客今年年底的用户应该达到 2800 万。这虽然只是一个小小的差距，但仍然足以让 Spotify 排在首位。

Spotify 仍在扩大其在美国的播客收听业务，而苹果播客业务则基本停滞不前。事实上，到今年年底，Spotify 在这方面将以微弱优势超过苹果。这家瑞典流媒体公司每月将拥有 2820 万名播客听众，超过苹果公司的 2800 万名，这一微弱的领先优势将在未来几年扩大。

“播放中”屏幕上的播放控制。在播客插图下方，拖移音轨位置滑块以倒回或前移。单集标题下方是用于倒回、播放或暂停，以及快进的按钮。再下方是音量控制。左下角是用于更改播放速度的控制。右下角是“更多”按钮。

▲ 苹果的播客

IT之家了解到，研究还显示，大约 40% 的美国互联网用户每月至少听一次播客，预计到 2024 年，这个数字将增长到 45%。除了苹果和 Spotify，YouTube 和谷歌也正在成为美国播客听众的热门平台。

随着播客市场的增长，科技公司在其播客平台上投入了更多资金，不仅包括新功能，还包括独家节目。今年早些时候，苹果推出了苹果播客订阅服务，让播客创作者通过付费订阅提供独家内容。

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关键词：Spotify播客

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