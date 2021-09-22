自主生态再进一步，龙芯中科完成.NET3.1-LoongArch64 平台研发

IT之家 9 月 22 日消息 据龙芯中科发布，近日，龙芯中科.NET 团队完成了.NET3.1-LoongArch64 平台研发工作，研发的成功标志着围绕龙芯自主指令系统 LoongArch 的生态建设成果再进一步。

龙芯自主指令系统 LoongArch 基于龙芯二十年的 CPU 研制和生态建设积累，LoongArch 从顶层架构，到指令功能和 ABI 标准等，全部自主设计，不需国外授权。LoongArch 吸纳了现代指令系统演进的最新成果，运行效率更高，相同的源代码编译成 LoongArch 比编译成龙芯此前支持的 MIPS 指令系统，动态执行指令数平均可以减少 10%-20%。LoongArch 充分考虑兼容生态的需求，融合 X86、ARM 等国际主流指令系统的主要功能特性，并依托龙芯团队在二进制翻译方面十余年的技术积累创新，实现跨指令平台应用兼容。

IT之家获悉，官方表示，今年 7 月，龙芯中科发布龙芯 3A5000 处理器，该产品是首款采用 LoongArch 的处理器芯片，性能逼近国际主流水平，这标志着自主研发 CPU 的性能完全可以超过引进技术的 CPU，龙芯中科也开启了从技术升级迈向全面生态建设。

.NET 对 LoongArch 生态建设意义重大

以 C#、F#、VB 编程语言为代表的.NET 一站式多平台 & 多框架的软件开发生态圈，可广泛应用于各种生产环境中，其应用范围包括网页应用、桌面办公系统、编程框架、数据库、区块链、机器学习等。很多应用程序都要求支持 C#、F#、VB 语言的虚拟机 SDK 运行环境。尤其最近两年，其开发模式在快速扩充迭代，已经从.NET Core 升级到.NET 标准框架，.NET 一站式多平台 & 多框架的软件开发生态圈统一平台已经形成。

随着龙芯业务的不断扩展，支撑以 C#、F#、VB 为代表的.NET 应用已经成为实际迫切需求；同时，.NET 一站式多平台 & 多框架的软件开发生态圈，对围绕龙芯平台构建的软件生态“第三极”也是不可缺少的平台。

龙芯.NET 团队为了更好的支持 LoongArch64 架构特点，对整个后端指令构建系统进行了创新重构设计，同时，也从字节码加载、JIT 语法树、ABI 规范、函数栈帧设计、GC、异常处理等重要模块，都做了适应 LoongArch 架构特点的优化，也为后续龙芯后续深度参与社区打好基础。

在 2021 年下半年完成社区.NET6-LoongArch64 研发后，龙芯团队会逐步开始从 C#语言编译器、中间字节码、JIT 编译优化技术、AOT、GC、异常处理等方面，系统的做 LoongArch64 平台的深度适配优化，并实践龙芯的一系列原创技术框架方案。

多个应用场景已落地，未来与开发者紧密合作

目前，针对龙芯架构已经有不少应用场景。下图是在 LoongArch64 运行 Loongnix 的信息。

下图是在 LoongArch64 平台运行 github 上一个使用 ASP.NET Core 开发的开源项目 FlightFinder，查询航班信息的截图。

下图是完全在龙芯平台上，使用 ASP.NET Core 的 Blazor 前端的 ant-design-blazor 表格组件，将龙芯平台运行的测试集结果可视化的展示出来的一个实例程序。后续还会不断增强功能，并对其内部机制做技术分析，保证在龙芯平台更好的使用体验。

龙芯对外发布.NET3.1-SDK-LoongArch64 版本的安装包下载页面：

http://www.loongnix.cn/index.php/Dotnet