《柳叶刀》：迄今的研究证据不支持普通人接种新冠疫苗加强针

IT之家 9 月 22 日消息 ，国际医学期刊《柳叶刀》现在线发表了一项由国际科学家团队撰写的综述文章。文章指出，即使针对德尔塔变异株，现有新冠疫苗对重症 COVID-19 都有很高的疫苗效力，因此，现阶段为普通人群接种加强针并不合适。

简单来说，他们认为现阶段将疫苗推广到全世界更多区域和人群建立免疫屏障比起为部分人群提供加强针更具有意义。

据国家卫健委，截至 9 月 21 日 24 时，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例 984 例（其中重症病例 14 例），现有疑似病例 4 例。累计追踪到密切接触者 1182333 人，尚在医学观察的密切接触者 16770 人。

IT之家曾报道，截至 2021 年 9 月 21 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 218260.4 万剂次。全国新冠疫苗接种总人数超过 11 亿，接种总人数占全国总人口的 78%。

从《柳叶刀》研究结果来看，科学家发现接种疫苗对德尔塔变异株和阿尔法变异株所致的新冠重症的保护效力达 95%，对预防感染这两种新冠病毒变异株的保护效力超过 80%，也就是说疫苗对预防新冠重症的保护效力大于轻症病例。

值得一提的是，无论是否在疫苗覆盖率高的人群中，由未接种疫苗的少数人传播仍是病毒蔓延的主要因素，而人们也面临着罹患新冠重症的最高风险。