特斯拉升级 Autopilot 辅助驾驶软件，再也不怕撞警车了

北京时间 9 月 22 日晚间消息，特斯拉今日宣布，已经更新了自动驾驶辅助系统 Autopilot，当特斯拉汽车在夜间行驶时检测到”紧急响应车辆“的灯光，可以自动放慢车速。

随着 2021.24.12 版本软件的更新，特斯拉在其 Model 3 和 Model Y 车主手册中添加了这一信息。特斯拉称：“如果 Model 3/Model Y 夜间在高速公路上使用 AutoSteer（Autopilot 的自动转向功能）时，检测到‘紧急响应车辆’的灯光，行驶速度会自动降低。同时，触摸屏会也显示一条信息，通知驾驶员减速。”

“此外，驾驶员还会听到声音警报，并看到一条提醒，要求驾驶员把手放在方向盘上。当‘紧急响应车辆’驶过，或者警示灯不再亮起，Autopilot 会恢复巡航速度。当然，驾驶员也可以轻触油门，以恢复巡航速度。”

特斯拉还特别指出，这种新功能专门适用于“夜间”场景。此外，特斯拉还补充了一项重要警告：“永远不要依赖 Autopilot 功能来确定紧急响应车辆的存在。Model 3/Model Y 可能无法在所有情况下检测到‘紧急响应车辆’的灯光。因此，一定要盯着行车路线，时刻准备好立即采取行动。”

显然，这项新功能和相关警告，是在美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布对 Autopilot 展开调查后添加的。

上个月，NHTSA 宣布对 Autopilot 展开正式调查，称该系统难以识别停放的“紧急响应车辆”。NHTSA 当时称，自 2018 年以来，他们已确定 11 起相关撞车事故。在这些事故中，开启 Autopilot 功能的特斯拉汽车，与“紧急响应车辆”相撞，包括警车和危险品专用车辆。

8 月底，一辆特斯拉 Model 3 电动汽车在美国佛罗里达州奥兰多市附近的州际公路上，再一次撞上了一辆停靠路边的警车，一名警员险些受伤。至此，特斯拉汽车与“紧急响应车辆”相撞的事故数量达到 12 起。在这些撞车事故中，至少有 17 人受伤，1 人死亡。

其实，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）7 月份业曾表示，特斯拉自动驾驶汽车采用的视觉方案 Tesla Vision，很快就能检测到其他车辆的转向灯、危险信号灯、警车和救护车的灯，甚至是手势。这意味着，在需要的时候，特斯拉自动驾驶系统能对“紧急响应车辆”做出反应。