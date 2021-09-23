美股收高， Facebook 警告苹果变化影响业绩，微软推 5 款新硬件为 Win11 预热

北京时间 9 月 23 日消息，美联储称将“很快”缩减刺激措施，认为美国经济发展状态良好，不会因支持力度减小而受到不利影响，美股大涨。截至收盘，道指涨 338.48 点，涨幅为 1%，报收 34258.32 点；标普 500 指数涨 41.45 点，涨幅为 0.95%，报收 4395.64 点；纳指涨 150.45 点，涨幅为 1.02%，报收 14896.85 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 高途第二财季营收增长 35.3% 至 22.32 亿元 创历史新高

高途昨晚发布了 2021 财年第二季度财报，实现营收 22.32 亿元，同比增长 35.3％，创下历史新高，其中 K-12 在线课程营收为 20.914 亿元，同比增长 51％。营收大幅增长的主要驱动因素，是 2020 年第四季度至 2021 年第二季度 K-12 正价课付费人次的增长。报告期内有 163.1 万人次付费购买高途正价课，同比增长 4.1％。净亏损为 9.188 亿元，上年同期净利润为 1860 万元。

高途根据双减政策进行了针对性的业务调整，第一时间关闭了学前业务小早启蒙，同时开启了业务转型，发力成人与职业教育、素质教育以及智能数字化教育等领域。

常规交易中高途股价上涨 0.64 美元，涨幅为 26.02%，报收于 3.1 美元，盘中一度摸高 3.33 美元，涨幅达到 35.37%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook 警告苹果变化影响业绩 股价一度跌超 4.6%

Facebook 当地时间星期三发布博文称，苹果最近有关限制定向广告的变化，“对第三季度业绩的影响将大于第二季度”，受此消息影响，今天常规交易中 Facebook 下跌 14.27 美元，跌幅为 3.99%，报收于 343.21 美元，盘中一度探底 340.69 美元，跌幅达到 4.6%。

股价下跌反映了投资者的担忧，在苹果发布软件更新包限制 iPhone 上的定向广告后，Facebook 数字广告业务已出现下滑。苹果新规则要求应用用户明确同意他们的行为可以被全网追踪。无论是大公司还是小公司，都把用户行为作为精准地向特定用户群发布营销信息的手段。

Facebook CFO 戴夫・韦纳（Dave Wehner）此前就曾警告称苹果数据收集规则的变化，对第三季度业绩的影响大于第二季度，造成 Facebook 股价下跌。星期三的博客引起投资者更大担忧。

▲ 微软发布 5 款新 Surface 产品 或为推广 Windows 11 和 Office

微软当地时间星期三发布了 5 款新 Surface 产品，其中包括一款笔记本、三款平板电脑和一款折叠屏手机。常规交易中微软股价上涨 3.78 美元，涨幅为 1.28%，报收于 298.58 美元，盘中一度摸高 300.21 美元，涨幅超过 1.8%。

硬件业务对微软业绩贡献并不大，只占到第二财季营收的 4%。Gartner 的资料显示，全球 PC 市场领头羊是联想、惠普、戴尔和苹果。虽然这些新产品可能有助于维持 Surface 系列产品营收的增长，但它们更大的作用或许是推广即将发布的 Windows 11 操作系统和 Office 生产力软件，后两者在微软业绩中占有更大比重。

Windows 11 发布时间是 10 月 5 日，微软今天公布的新产品也将于当天发售。部分市场的用户从星期三起可以预订新产品，这意味着虽然错过了开学季，但它们将赶上圣诞销售季。