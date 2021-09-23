库克发邮件警告员工不要泄露苹果公司信息，但该邮件也被泄露了

9 月 24 日上午消息，The Verge 近日看到的一份泄露的备忘录，其中提到，苹果公司的 CEO 库克（Tim Cook）警告员工不要泄露公司信息。

上周，一场全体员工内部大会的讨论被泄露给了媒体，揭示了苹果公司在诸如居家工作，和 Apple 与 Epic 游戏正在进行的法律诉讼等问题上的立场。

或许就因为这件事，昨晚，库克通过电子邮件向员工发送了被泄露的会议内容，并告诫那些向媒体透露讨论细节的人不要这样做。但现在这封电子邮件也被泄露了出去，库克发送的内部邮件内容如下：

亲爱的团队， 很高兴在周五的全球员工会议上与您联系。从我们卓越的新产品系列到我们围绕气候变化、种族平等和隐私的价值观驱动的工作，有很多值得庆祝的事情。这是一个反思我们的许多成就并讨论您的想法的好机会。 我今天写信，是因为我听到你们中的许多人看到会议的内容后泄露给媒体而感到非常失望。这是在产品发布之后出现的，其中我们会议大部分细节也被泄露给了媒体。 这些作为团队联系的机会非常重要。但这些信息只有在 Apple 内部才能发挥作用。我们正在竭尽全力查明泄密者的身份。如您所知，我们不允许泄露机密信息，无论是产品 IP 还是机密会议的细节。我们知道泄密者是一小部分人。我们也知道，泄露机密信息的人不属于这里。 在我们展望未来时，要感谢您为使我们的产品成为现实所做的一切，以及您为将它们交到客户手中所做的一切。昨天，我们发布了 iOS 15、iPadOS 15 和 watchOS 8，而星期五是我们与全世界分享新产品的时刻（新浪数码注 这天新品上市）。没有比这更好的了。我们将继续衡量我们对我们改变的生活、我们建立的沟通，以及我们为让世界变得更美好所做的工作所做的贡献。 谢谢， 蒂姆

最值得注意的是，库克将周五会议内容的泄露与“产品 IP”的泄露和“我们公告的大部分细节也泄露给媒体的产品发布”联系在一起，指的是该公司最近的“加州来电”活动，也就是 iPhone 13 系列发布会。

实际上，几乎所有的大公司都不希望将内部资料/邮件等公布出去，因为不同的角度，不同的人会对这些信息有不同的理解。作为保密文化盛行的苹果公司，当然尤其如此。