魅族 18s/Pro 今日开售：骁龙 888+、超声波屏下指纹，售价 3699 元起

IT之家 9 月 23 日消息 昨天魅族发布了魅族 18s、魅族 18s Pro 和魅族 18X 三款手机，其中魅族 18s、魅族 18s Pro 今日 10 点正式发售，魅族 18X 则将于 26 日 10 点正式开售。

魅族 18s 系列升级最新的骁龙 888+ 5G 旗舰处理器，增强版三件套和游戏模式 5.0 释放强劲性能；实时动态温控技术，显著降低发热；实装全功能 Pure Fusion，升级夜景和视频拍摄表现；以全新闪光砂工艺打造魅族 18s 独角兽 EVO 配色；Flyme 9.2 安全系统，好用更懂你。

外观方面，魅族 18s 系列拥有 18 系列的踏雪、渡海、等风等配色，还带回了魅友喜爱的独角兽配色，引入闪光砂蚀刻工艺，经过三代的玻璃工艺送代、机刻镀膜迭代和调色方案迭代，同时兼顾了物理 AG 的独特触感与化学 AG 的雾度特征。

魅族 18s 系列搭载高通最新的骁龙 888 Plus 芯片，还有 LPDDR5+UFS 3.1+WiFi-6 增强版三件套，相比魅族 18 系列性能更强、续航更久、发热更低。

官方宣称，魅族 18 系列拥有精心调教的旗舰级续航表现，可带来 5000mAh 的安全感。此外，魅族 18s 系列还拥有游戏模式 5.0，支持实时动态温控技术，进一步增强性能释放，显著降低发热（宣称 PCB 降温 11℃），保证性能满血。

影像方面，魅族 18s 系列出厂预装最新的虹软算法，在人像、视频、夜景、防抖性能四大方面有所增强，且不需要用户手动操作，多数在 AI 状态仍然下自动完成。

魅族 18s 升级全功能 Pure Fusion2.0 计算摄影，经过半年的完善，其夜景和视频拍摄表现大大得到提升，尤其是 Dark Vision 用暴力堆栈的方式带来更好的暗光拍摄表现。

此外，魅族 18s 系列实现了视频实时多帧合成，获得了类似于超级夜景的超夜视频效果；还拥有全新功能“流光快门”，提供 4 种特别的长曝光效果，用户可根据场景自由选择。

IT之家了解到，魅族 18s 系列搭载全新的 Flyme 9.2，带来多种新特性，包括安全系统升级、外观升级、小窗模式 3.5、息屏播放、最近使用、功能直达等等。

其他方面，该系列机型配备超声波屏下指纹解锁，拥有 2K+120Hz 四面微弧屏，1300 尼特峰值亮度，支持 mEngine 4.0 等魅族 18 系列原有特性。

魅族 18s 系列售价如下：