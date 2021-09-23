【IT之家评测室】诺基亚 G50 手机体验：超长续航大电池，省心 5G 备用机

最近 HMD 诺基亚发布了旗下首款国行 5G 手机 —— 诺基亚 G50，它拥有骁龙 480 处理器 + 4850mAh 大电池 + 支持 TF 卡拓展，定位在入门和耐用，适合作为老人机、学生机和备用机。它提供了 4GB、6GB、8GB 可选，IT之家此次收到的是 4+64G 的低配版。

那么这台诺基亚新机的实际体验如何呢？IT之家已经提前拿到了试用机，在本文中我们将重点围绕体验来给大家介绍。

一、外观

诺基亚 G50 是一台比较大的 6.82 英寸手机，三围数据为 173*77*8.85mm，重量也是相当的重，达到 220g。

诺基亚 G50 正面搭载一块 6.82 英寸 LCD 水滴屏，因为下巴要放 NOKIA 的信仰 Logo，所以边框还是比较宽的，屏占比并不是很高。

LCD 屏的优势在于全局 DC 调光，观感也不会过分浓艳，总体来说相比 OLED 屏幕要更加护眼一些。当然客观上的缺点也是存在的，就是水滴处和下巴处是比较宽的，还会有一些阴影。而且也不支持屏幕指纹，因此诺基亚 G50 采用了一个侧面指纹电源键一体的设计。

这块屏幕的分辨率为 720P，刷新率为 60Hz，对于一款巨屏手机来说，这个 PPI 确实比较低了，看起来会有颗粒感。

诺基亚 G50 机身背面采用了金银 3D 渐变的风格，工艺为类 AG 磨砂效果，手感温润中间是 NOKIA 的 Logo，HMD 的 Logo 则被放在了下方的小字里。

机身边框采用的同样是塑料材质，右侧为加减音量键和电源指纹一体式设计，除此之外左侧还有一颗诺基亚招牌的“随心键”，可以通过单击双击快速打开自定义功能，此外还有 3.5mm 耳机孔、Type-C 接口、麦克风和扬声器。

值得一提的是它的卡槽支持 3 选 2 TF 卡拓展，可以选择放弃双卡双待获得便宜大碗的存储卡拓展功能。

配件方面，由于我们收到的是工包机，因此尚不清楚会搭载什么样的配件。经过我们的实测，充电时可以顺利激活 9V2A 的 18W 快充档位，这个还是不错的。

二、性能体验

诺基亚 G50 搭载了高通新的入门级 5G 芯片 —— 骁龙 480。各位不要看这个名字好像是 4 系的，感觉性能肯定很差劲，但其实骁龙 480 的性能表现有了非常巨大的提升。

骁龙 480 的 Cortex A76 主频可以达到 2.0GHz，效率内核 Cortex A55 的主频可达 1.8GHz，GPU 则是集成了高通 Adreno 619，实现了与前代平台相比性翻倍的提升。GPU 则是集成了高通 Adreno 619，同样实现了与前代平台相比性能 100% 的提升。

理论跑分方面，诺基亚 G50 在 GeekBench5 中获得了单核 563 分，多核 1746 分，CPU 性能表现已经非常接近骁龙 835 的水平。

在测试 GPU 性能的 3DMark wild life stress test 中，诺基亚 G50 获得了 980 分的成绩，并且全程几乎没有发热和降频，性能释放稳定性达到了 99.8%，跑完分手机表面最高温度也就 32℃。

诺基亚 G50 搭载的存储方案是 UFS2.1 闪存，可以满足日常流畅使用，AndroBench 跑分如图。

在体现综合性能的安兔兔跑分中，诺基亚 G50 获得了 290201 分。

那么它能否应付日常玩的主流游戏呢？IT之家先选取了三款国民级游戏《王者荣耀》、《和平精英》和《使命召唤手游》来试一试。

首先是《王者荣耀》，调整至高清 60 帧模式游玩 30 分钟，全程稳定在 60 帧，没有任何卡顿，同时也完全感受不到发热，游戏体验很不错。

接下来是《使命召唤手游》，最高可以开到精致画质 60 帧，同样是非常的顺畅，感觉不到发热，游玩起来非常舒适。

然后是《和平精英》，最高可以开到均衡 40 帧或高清 30 帧，同样也非常流畅，完全没有卡顿小卡顿，体验很好。

在游戏中笔者能感受到，骁龙 480 的功耗是非常低的，室温 26℃下是真的一点热量都感觉不到。同时应付这些大众游戏也完全没有问题，那我们接下来就测试一下《原神》，探究一下它的性能极限。在《原神》中，我们开到最低画质 60 帧游玩半小时，最终平均帧率为 33.22 帧，而且手机仍然不发热。日常游玩建议调整至锁定 30 帧，获得稳定均衡的游玩体验。

从内存占用折线图可以看出，4G 内存还是有些捉襟见肘了，安卓机还是建议买 6G 内存起步的版本。

功耗方面，下图是平均电流图，可以看出 30 分钟平均电流约 661mA，即平均功耗约为 2445mW，这个功耗相当低，难怪不发热。

在低功耗处理器加持下，高强度游玩两个小时游戏 + 半个小时跑分后电量仍然剩余 58%，续航表现还是很不错的。

三、影像

影像模组方面，诺基亚 G50 采用了一个后置 4800 万像素主摄 + 超广角镜头 + 战术镜头的设计，能够满足简单拍摄的需求。传感器信息如下：

由于价格定位的限制，相机素质这里就不着重测试了，笔者各拍了一张主摄和超广角的样张供大家参考。

四、特殊功能

诺基亚深耕入门机手机已经很久了，因此也积累了一些经验。虽然搭载的是 Android 11 原生系统，但仍然支持了一些适合老人机和备用机的独特功能。

首先是反向充电功能，只要用 Type-C 接口接通其它手机，然后在弹出界面中勾选“未连接的设备充电”，就可以实现约 7W 的反向充电，提升了大电池备用机的实用性。

然后是收音机功能，虽然这个功能曾经是必备的功能，但如今确实很少见了，不过确实有一部分老人很依赖这个功能，因此只要插入有线耳机就可以使用自带的收音机功能了。

前面有提到 G50 左侧还有一颗诺基亚招牌的“随心键”，可以通过单击双击快速打开自定义功能，我们可以在设置里面设置单机、双击打开对应的 shortcut 应用功能，可以帮老人设置成双击打开健康码，让子女也更省心。

最后是比较方便的客服功能，G50 自带了《My Phone》这个应用程序，这个应用设计的相当简洁易用，轻轻一点就可以连接到人工客服，对于不懂智能手机操作的老人还是非常贴心的。

顺带一提，这个 App 的 UI 风格颇有 WP 应用的神韵，老用户看到要泪目了。

总结

作为一款入门级的 5G 机型，诺基亚 G50 拥有超低的功耗、够用的性能以及一定的适老化改造，非常适合给老年人和学生党使用，同时也可以当作备用机热点机来用。

如果你对于性能没有很高要求，只需要日常使用流畅，续航持久的话，那么这是一款还不错的入门 5G 机型，HMD 诺基亚也算是在中低端机这个特殊的领域站稳了脚跟。