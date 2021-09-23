Model 3 离地间隙不足，特斯拉考虑首先在印度推出 Model Y

9 月 23 日消息，据媒体报道，由于 Model 3 的离地间隙不足，Model Y 可能是首款进口到印度的特斯拉汽车。

▲ 特斯拉 Model 3

知情人士表示，Model 3 此前预计将成为特斯拉在印度销售的第一款车型，但在道路上测试时发现 Model 3 的离地间隙不足。

特斯拉正考虑将 Model 3 的离地间隙至少提高 25 毫米，因为这款车所拥有的 140 毫米离地间隙对印度道路来说不够。

长期以来，特斯拉一直试图进入印度市场，但由于缺乏基础设施、相关政策和电动汽车市场，该公司的很多尝试基本上都没有成功。

2020 年 12 月份，印度公路交通和运输部部长尼廷・加德卡里（Nitin Gadkari）曾表示，特斯拉将从 2021 年初开始在印度运营，该公司不仅会在印度销售其广受欢迎的电动汽车，还可能会根据市场需求来考虑组装和制造。当时，外媒报道称，特斯拉正计划在印度推出和销售其最便宜的电动汽车 Model 3。

后来，在今年 4 月份，媒体曾报道称，特斯拉预计最早将在 2021 年年中进口并销售 Model 3，以瞄准印度市场的富裕客户。

如今，外媒报道称，Model Y 可能是特斯拉在印度市场推出的首款车型。