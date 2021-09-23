顺丰无人车亮相：搭载智能货柜，拥有 L4 级无人驾驶能力

IT之家 9 月 23 日消息 昨日，顺丰无人车在苏州亮相。
IT之家了解到，顺丰表示，配送无人车作为顺丰智慧产品，搭载智能货柜、智能交互终端、智能声光电，拥有 L4 级无人驾驶能力、全方位视频监控、云端管理系统。
▲ 图源：顺丰
据介绍，顺丰无人车可以在满足车辆行驶的道路上，如高校园区、景区、居民小区以及大型产业园区等不同的场景为用户提供智慧物流服务。
此外，顺丰无人车支持 5G 网络通讯和北斗高精度定位，能检测外部环境，还支持人脸识别系统、语音交互系统、交互屏、二维码小程序。
IT之家 9 月 23 日消息 昨日，顺丰无人车在苏州亮相。
IT之家了解到，顺丰表示，配送无人车作为顺丰智慧产品，搭载智能货柜、智能交互终端、智能声光电，拥有 L4 级无人驾驶能力、全方位视频监控、云端管理系统。
▲ 图源：顺丰
据介绍，顺丰无人车可以在满足车辆行驶的道路上，如高校园区、景区、居民小区以及大型产业园区等不同的场景为用户提供智慧物流服务。
此外，顺丰无人车支持 5G 网络通讯和北斗高精度定位，能检测外部环境，还支持人脸识别系统、语音交互系统、交互屏、二维码小程序。
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