【IT之家开箱】苹果 iPhone 13/Pro Max 图赏：外观小改版，加量还减价

IT之家 9 月 23 日消息 苹果在今年的秋季新品发布会上正式发布了 iPhone 13/Pro 系列新机，搭载了 A15 仿生芯片，缩窄刘海，电池续航提升，价格也有所下降。

IT之家已经拿到了 iPhone 13 的蓝色版本和 iPhone 13 Pro Max 的远峰蓝版本，一起来看一下吧。

iPhone 13

iPhone 13/Pro 系列的包装盒去掉了塑料膜，采用了更加环保的拉条设计，整体外观与之前差别不大，依然是所见即所得，售价 5999 元起。

iPhone 13 经过重新设计，铝金属边框采用平坦边缘设计。屏幕尺寸为 6.1 英寸，采用超瓷晶面板，硬度超越所有手机玻璃面板。

iPhone 13 后置摄像头的布局经过重新设计，镜头呈对角排列，构成双摄系统。

从正面看，iPhone 13 的原深感摄像头系统经过重新设计，让面积变得更小，为屏幕显示留出更多空间，依然采用面部认证技术面容 ID 等多种技术。

新升级的超视网膜 XDR 显示屏采用定制的 OLED 技术提供绝佳的画面对比度，可显示真实的黑色，室外使用的峰值亮度提升 28%，达到 800 尼特，照片和视频等 HDR 内容的峰值亮度提升至 1200 尼特，能效亦有进一步改善。

iPhone 13 的电池续航时间也有重大提升，这得益于 A15 仿生芯片、高能效部件、更大的电池以及软硬件深度集成带来的能效优化，提供全天候电池续航，日常使用比 iPhone 12 增加了 2.5 小时。

iPhone 13 Pro Max

IT之家拿到的是 iPhone 13 Pro Max 的远峰蓝版本，这个版本的蓝色相比 iPhone 13 的蓝色要淡许多，售价 8999 元起。

全新的 iPhone 13 Pro Max 采用平坦边缘设计，精选优质材料打造，包括手术级不锈钢边框、耐磨抗腐蚀的优雅外观，以及亚光质感玻璃背板。

iPhone 13 Pro Max 搭载了迄今最优秀的 iPhone 摄像头系统。三颗后置摄像头全部采用全新的传感器和镜头，经过优化以完美配合 iOS 15 工作，并由 A15 仿生芯片中的全新图像信号处理器 (ISP) 驱动，提高降噪和色调映射方面的表现。

iPhone 13 Pro Max 采用迄今最先进的 iPhone 显示屏：支持 ProMotion 自适应刷新率技术的超视网膜 XDR 显示屏，尺寸为 6.7 英寸，支持从 10 Hz 到 120 Hz 的自适应刷新率区间，能够在用户需要时提供高帧率，并在没有必要的时候节约电量，延长电池续航时间。

iPhone 13 Pro Max 的原深感前置摄像头区域缩小了 20%，扩大了显示空间，采用面容 ID ，是智能手机上安全性较高的面容认证技术。后置摄像头系统采用新设计，每一颗蓝宝石水晶玻璃镜头均由不锈钢装饰圈环绕。

iPhone 13 Pro Max 通过采用 A15 仿生芯片、更高能效的组件、容量更大的电池和硬软件深度集成实现性能优化，带来了迄今最长的 iPhone 电池续航时间，比 iPhone 12 Pro Max 多出 2.5 小时。

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