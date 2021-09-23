iQOO Z5 发布：骁龙 778G、120Hz 高刷原色屏、5000mAh 大电池，1899 元起

IT之家 9 月 23 日消息 今天下午 iQOO 举行了 iQOO Z5 新品发布会，正式发布了号称性能先锋的 iQOO Z5 新机。

外观方面，iQOO Z5 采用 6.67 英寸高刷原色屏幕，配合 3.9mm 超小中极点和 3.94mm 超窄下巴，带来更大视野，3D 弧度设计和圆润 R 角带来舒适的握持手感，摄像头采用“视觉云阶”设计，为手机增添韵律与层次。

iQOO Z5 提供三款配色：薄暮晨曦，如晨曦般清冷，如薄暮日光般温暖；蓝色起源，星空宇宙般深邃，磨砂质感配合「棱镜幻彩」工艺，为 LOGO 增加一抹幻彩；造梦空间：12 条纵线分割带来 13 个变幻空间，蓝紫混搭虚实巧妙结合。

屏幕方面，6.67 英寸屏幕支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，DCI-P3 色域和 HDR10 高动态范围，最大亮度 650nit，无级调光、全程 DC 调光、德国莱茵低蓝光认证。

性能方面，iQOO Z5 搭载高通骁龙 778G 处理器，采用 6nm 制程工艺，CPU 和 GPU 性能较上代均提升 40%；采用满血版 LPDDR5 内存，速率高达 6400Mbps，对比 LPDDR4x 提升高达 50%；采用满血版 UFS3.1 存储，全新 V6 制程，支持 HID 深度碎片整理技术。手机搭载旗舰级 VC 液冷散热系统：28837 平方毫米超大散热面积，将热量快速释放，使 CPU 核心温度直降 12 摄氏度。此外，iQOO Z5 搭载 5000mAh 大电池。

官方称，iQOO Z5 可流畅运行王者荣耀 90 帧、19 款高帧率专区游戏，VRS 可变分辨率渲染全面提升帧率稳定性和温控表现；线性马达和立体声双扬声，提升游戏临场感；游戏预更新、闪电启动优化开黑体验；内存融合技术 2.0，扩展运存使用更流畅。

影像方面，iQOO Z5 搭载 6400 万超清主摄，支持人像模式、双视野录像同时记录前后视野、星空模式、人像留色、微距拍摄等。

其它方面，iQOO Z5 保留 3.5mm 耳机孔，支持 Hi-Res 有线无线双认证，「蓝牙定向播音」可独立设置蓝牙设备，「GPU 控制面板」自由定制 GPU 参数。

iQOO Z5 售价如下：

8GB+128GB：1899 元

8GB+256GB：2099 元

12GB+256GB：2299 元

IT之家了解到，iQOO Z5 将于 9 月 23 日开启预售，9 月 28 日 10:00 正式开售，预售至开售当天，8GB+128GB 版本限时优惠 100 元，为 1799 元，购机享 6 期免息并额外赠送 iQOO 入耳式耳机（3.5mm 插头）。