工信部标准化研究院与商汤共建 AI 算力及芯片评测联合实验室

9 月 23 日消息 近日，智算联盟首次全员大会在上海举办。会上，中国电子技术标准化研究院 CESI（工业和信息化部电子第四研究院）与商汤科技共同宣布成立“CESI-SenseTime 人工智能算力及芯片评测联合实验室”，旨在推进国内外人工智能芯片测试标准统一化进程，推动人工智能芯片的技术创新与产业应用。

▲ 图片来源：商汤科技

据介绍，“CESI-SenseTime 人工智能算力及芯片评测联合实验室”将融合双方优势，开展人工智能算力和芯片标准制定、人工智能芯片测评工具开发，提供人工智能计算中心、芯片测试验证服务和人才培训等支持。

商汤科技消息显示，商汤科技联合创始人、智算联盟理事长杨帆表示，大规模人工智能模型是未来人工智能产业发展的重要趋势，这背后离不开强大的算力支持。人工智能算力及芯片评测联合实验室的成立，将着力打造上海市级人工智能标准权威，并不断向建立国家级人工智能标准的方向迈进，推动人工智能算力产业发展。

此外，中国电子技术标准化研究院主任任翔表示，联合实验室的成立致力于引领 AI 芯片的标准建立，将开展包括评测方法的相关标准研究、测评工具的研究、智能计算中心标准化建设以及芯片评测活动等工作，加速研究成果推广发展。

值得一提的是，由商汤科技在上海临港建立的人工智能算力基础设施 —— 商汤智算中心（AIDC）将于 2022 年初投入使用。