【IT之家开箱】iQOO Z5 图赏：高亮 LCD 屏，满血性能释放

IT之家 9 月 23 日消息 今日下午 iQOO Z5 手机正式发布。这款产品专为酷客打造，设计时倾听用户反馈和意见。手机搭载高通骁龙 778G SoC，配备满血版 LPDDR5 内存、满血版 UFS3.1、5000mAh 大容量电池，带来稳定的性能释放。

iQOO Z5 手机提供薄暮晨曦、蓝色起源、造梦空间三种配色，IT之家提前拿到了「蓝色起源」配色，现在为大家带来图赏。

一、手机开箱

iQOO Z5 手机包装盒简洁，侧面沿用了斜线切口方式，深蓝色的包装盒拥有碳纤维纹理。

开箱后拿开黄色盒子，手机本体躺在其中。产品配备了一个清水套，底部标配 44W 快充充电器以及数据线。

二、手机本体

iQOO Z5 手机蓝色起源配色，后盖使用「棱镜幻彩」工艺制造，具有明显的磨砂质感，在阳光下有闪烁效果。手机后摄有着「视觉云阶」设计，深蓝色的亮面提供很好的过渡效果。

影像方面，手机采用了 6400 万像素主摄 + 8MP 120° 超广角镜头，同时还有 200 万像素 4cm 微距镜头。手机主摄沿用了 vivo 常用的 GW3 传感器，镜头拥有 f/1.79 光圈。

iQOO Z5 搭载 6.67 英寸 LCD 屏幕，最大亮度 650nit，支持 96% NTSC 色域，拥有 120Hz 高刷以及 240Hz 触控采样率，全程 DC 调光。iQOO Z5 的这块屏幕在 OLED 屏大行其道的今天，为支持者们提供了一流的显示效果，同时具有德国莱茵低蓝光认证、LTM 局部色彩映射技术。这块屏幕前摄开孔直径 3.9mm，居中设计提高了美观度。

值得注意的是，这款手机搭载 3.5mm 耳机孔，同时具有 Hi-Res 有线、无线双认证，为追求高音质的用户带来高品质的音频体验。功能方面，“听感喜好”可以定制个人调音方案，“蓝牙定向播音”能够独立设置蓝牙设备。

手机侧面的边框进行了切割处理，放置音量键以及电源按键，电源键集成了指纹识别功能。这款手机内置 VC 均热板，拥有 28837 平方毫米超大散热面积，保证游戏时稳定的性能释放。

IT之家同时对 iQOO Z5 手机进行了详细评测：【IT之家评测室】iQOO Z5 评测：硬件升级明显，游戏体验依旧饱满

这款手机即日开启预售，将于 9 月 28 日 10:00 正式开售，手机价格如下：