韩国 SK 集团将投资 7000 亿韩元以扩大碳化硅晶圆业务

IT之家 9 月 23 日消息 SK 集团计划在碳化硅（SiC）半导体晶圆业务上投资 7000 亿韩元（约 38.22 亿元人民币），以到 2025 年成为世界尖端材料市场的龙头。

▲ 图源：businesskorea

据 businesskorea 报道，SK 集团的控股公司最近表示，到 2025 年将在尖端材料领域投资 5.1 万亿韩元。其中，7000 亿韩元用于 SiC 晶圆。

据悉，SK 集团正在密切关注电动汽车用 SiC 功率半导体市场。SK 集团预测，到 2025 年，电动汽车用 SiC 半导体的使用率将从目前的 30% 上升到 60% 以上，SiC 晶圆市场规模将从 2021 年的 2.18 亿美元扩大到 8.11 亿美元。

面对这一潜力巨大的市场，SK 集团计划将 SiC 晶圆的生产能力从今年的 3 万片增加到 2025 年的 60 万片，将全球市场占有率从 5% 提高到 26%。该公司预计，2021 年 SiC 晶圆业务的销售额将达到 300 亿韩元，并计划到 2025 年将销售额提高到 5000 亿韩元。

该报道指出，SK 集团将碳化硅和功率半导体作为新的增长动力，近年来一直在进行大规模投资。SK Siltron 于 2019 年以 4.5 亿美元的价格收购了美国杜邦公司的碳化硅事业部，从而进入碳化硅领域；今年 7 月，SK Siltron 美国子公司 SK Siltron CSS 决定向美国密歇根州投资 3 亿美元，以扩大 SiC 生产设施。

另外，SK 集团今年 1 月向生产 SiC 功率半导体的韩国企业 Yes Power technologies 投资 268 亿韩元，收购了该公司 33.6% 的股份。