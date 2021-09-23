芝奇将推出 Trident 系列 DDR5 内存

IT之家 9 月 23 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，芝奇昨日宣布将推出全新 Trident 系列 DDR5 内存，可能包括新款幻光戟、皇家戟等等。

IT之家了解到，此前有消息称搭载 Alder Lake 处理器的设备将于今年晚些时候的 11 月 19 日开始销售，且基于 LGA1700 的 Z690 高端主板也将同步上市，届时或将同步推出一系列 DDR5 内存。