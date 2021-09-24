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携程 2021 年 Q2 营收 59 亿元，净亏损同比扩大

2021/9/24 6:38:22 来源：新浪科技 作者：- 责编：玉笛
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北京时间 9 月 24 日早间消息，携程网今日发布了截至 2021 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务业绩。

财报显示，携程网第二季度净营收为 59 亿元人民币（约合 9.12 亿美元），与去年同期相比增长 86%，与上一季度相比增长 43%；净亏损为 6.47 亿元人民币（约合 1 亿美元），与去年同期归属于公司股东的净亏损 4.76 亿元人民币相比有所扩大，而上一季度归属于股东的净利润为 18 亿元人民币。

财报显示，今年二季度，住宿预订收入为 25 亿元，同比增长 96%；交通票务收入为 21 亿元，同比增长 80%；旅游度假收入为 3.67 亿元，同比增长 182%；商旅管理收入为 3.9 亿元，同比增长 141%。

今年二季度，携程平台发布的内容数量环比增长近一倍，携程签约旅行家数量环比一季度增长 50%。随着携程直播平台化的推进，今年 6 月携程平台活跃主播数量环比上月增长 76%，直播间成交订单量环比上月增长 149%。

携程数据显示，截至 2021 年 8 月，通过 Trip.com 预订新加坡本地旅游的订单较上年增长 434%，同一时间维度下，新加坡本地旅游市场的交易额增长 270%。Trip.com 新增新加坡籍用户数增长超 10 倍。

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关键词：携程

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