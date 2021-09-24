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苹果 iOS 15 的 Siri 出现 Bug：无法语音控制 AirPods Pro 降噪

2021/9/24 6:58:06 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 24 日消息 据 MacRumors 报道，苹果 iOS 15 中出现了一个 Bug，使得部分用户无法通过 Siri 控制 AirPods Pro 耳机的主动降噪和通透模式

在 Reddit 论坛中，有许多网友表示遇到了这个问题，当他们在 iOS 15 中要求 Siri 控制 AirPods Pro 的降噪时，Siri 回应“Sorry, I can't do that”。

IT之家了解到，MacRumors 表示，经过测试，该 Bug 已在 iOS 15.1 的公测版中修复，已可以正常控制 AirPods Pro 的降噪了。

iOS 15.1 正式版尚不清楚何时推送，苹果昨日刚推送了 iOS 15.1 的首个公测版，该版本还为用户带来了 FaceTime 的同播共享功能。与 HomePod 15.1 测试版（仅限受邀请用户）搭配使用，iOS 15.1 为 HomePod 和 HomePod mini 带来了无损音频和杜比全景声支持。

对于 iOS 15 正式版的用户，如果你遇到了这个 Bug，可以升级到 iOS 15.1 公测版，或者直接放弃通过 Siri 控制耳机，选择手动操作。

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关键词：AirPods ProiOS 15

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