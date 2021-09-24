美股全线收高，知乎上涨 7.55%，百世大涨 13%

北京时间 9 月 24 日消息，在能源和金融板块支持下，今天美股继续收回本周早些时候的失地，三大股指涨幅均超过 1%。截至收盘，道指涨 506.5 点，涨幅为 1.48%，报收 34764.82 点；标普 500 指数涨 53.34 点，涨幅为 1.21%，报收 4448.98 点；纳指涨 155.4 点，涨幅为 1.04%，报收 15052.24 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

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▲ 公告完成向腾讯出售搜狗股票交易后 搜狐盘后一度涨超 3%

搜狐今天公告称，间接全资持有的搜狐搜索已完成向腾讯间接全资持有的 TitanSupernova 出售持有的搜狗股票的交易，价格为每股 9 美元。搜狐获得约 11.8 亿美元现金总对价，不再持有搜狗任何所有者权益。搜狗完成私有化。

根据协议，TitanSupernova 将并入搜狗，搜狗将作为运营主体持续运营，并成为腾讯间接持有的全资子公司。2020 年 7 月 27 日，搜狗宣布董事会收到腾讯的初步非约束性提案，腾讯拟以每股普通股或美国存托股 9 美元的现金收购搜狗全部已发行普通股。

今天常规交易中搜狐跌 0.06 美元，跌幅为 0.27%，报收于 21.8 美元，盘中一度探底 21.4 美元，盘后交易中搜狐一度上涨 0.68 美元，涨幅达到 3.12%。常规交易中搜狗涨 0.01 美元，涨幅为 0.11%，报收于 8.95 美元，创下 52 周股价高点。

▲ 传百世考虑出售旗下快递业务 股价应声涨超 13%

不具名消息人士透露，百世考虑出售旗下快递业务。据悉，百世就出售快递业务与一家财务咨询机构进行了合作，希望以 10 亿美元出售该业务。其他物流公司可能对百世快递业务有兴趣。为融资、削减债务，百世在考虑多种选项。百世尚未做出正式决定，可能最终会保留快递业务。百世未就此置评。

受此消息影响，盘前交易中百世股价一度上涨 10.7%。常规交易中百世涨 0.22 美元，涨幅为 13.02%，报收于 1.91 美元。

去年 8 月有报道称，百世正寻求使其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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▲ 明年底特斯拉股价能冲上 3000 美元？

有“女版巴菲特”之称的 Ark Investment 创始人凯瑟琳・伍德（Cathie Wood）星期三在一次投资会议上表示，如果明年底能达到 3000 美元的 5 年目标股价，她可能会出售特斯拉股票，“如果我们的预期没有什么变化，明年特斯拉股价能达到 3000 美元，我们会退出”。

9 月 16 日，Ark Investment 出售 8.16 万股特斯拉股票，套现 6170 万美元。这使得 Ark Investment 本月出售特斯拉股票套现的金额达到 2.66 亿美元。彭博社的资料显示，本月 Ark Investment 出售逾 35 万股特斯拉股票，但特斯拉股票仍然是其最大资产。

晨星分析师赛斯・戈德斯坦（Seth Goldstein）给出的特斯拉公允价值合每股 600 美元，“特斯拉的护城河是无形资产和成本优势”。常规交易中特斯拉涨 1.7 美元，涨幅为 0.23%，报收于 753.64 美元。

▲ 股票回购、股息支付计划拉动戴尔股价一度上涨 6%

当地时间星期四，在分析师会议开始前，戴尔称将从 11 月起实施一项金额达 50 亿美元的股票回购计划，并计划 2023 财年第一季度起开始按季度支付股息，每年约为 10 亿美元。戴尔还预计，从目前到 2026 年期间，营收每年将增长 3% 至 4%。受此消息影响，常规交易中戴尔涨 3.42 美元，涨幅为 3.45%，报收于 102.69 美元，盘中一度摸高 105.23 美元，涨幅达到 6%。

戴尔称预计 2022 财年第三季度营收增长幅度将介于“15% 至 19% 之间”，营业利润将比之前的预期高出 1% 至 2%。

戴尔承诺将让投资者享受到剥离 VMware 获得的部分收益。第四季度交易完成时，VMware 将向股东发放 115 亿至 120 亿美元特别现金股息。戴尔在 VMware 中的持股比例为 81%，将因此获得 97 亿美元现金。