徐起：realme 真我 GT Neo2 预售近一半用户选择了黑薄荷版本

IT之家 9 月 24 日消息 今日上午，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起通过社交媒体表示，预售比例显示有接近一半的用户选择了黑薄荷，并称“这应该是 2021 年最有辨识度的手机设计之一了”。

设计方面，真我 GT Neo2“黑薄荷”版本采用机能美学设计，首次挑战超高饱和度潮流荧光绿色，同时首创了光哑玻璃拼接工艺。

IT之家了解到，真我 GT Neo2 将于 9 月 27 日全渠道开售，售价如下：

8+128GB 版本 2499 元（首发价 2399 元）

8+256GB 版本 2699 元（首发价 2599 元）

12+256GB 版本 2999 元（首发价 2899 元）

此外，realme 真我 GT Neo2 采用 6.62 英寸三星 E4 发光材料直屏，拥有 120Hz 刷新率、600Hz 触控报点率与 1300nit 峰值亮度，支持 DC 调光、前后双光感，搭配康宁第五代玻璃保护。

配置方面，真我 GT Neo2 搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 65W 快充，采用金刚石冰芯散热系统，配备 6400 万主摄、800 万超广角与 200 万微距摄像头。