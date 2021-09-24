天文学家最新发现一处巨大球状空洞，推测与超新星爆炸有关

北京时间 9 月 24 日消息，据国外媒体报道，目前，天文学家在英仙星座和金牛星座之间发现一处球状空洞，这个巨大空洞为恒星形成提供了新线索，来自哈佛 & 史密森天体物理中心的研究人员称，该空洞是由大约 1000 万年前爆炸的远古超新星形成的。这项研究报告发表在 9 月 23 日出版的《天体物理学杂志通讯》上。

▲ 天文学家在银河系发现一个巨大的球形空洞，其位于图像右侧，放大后（左图）显示英仙星座和金牛星座分别是蓝色和红色，它们似乎位于空洞中。依据最新分子云 3D 图像显示，英仙星座和金牛星座似乎与空洞接壤，但实际相距较远

这处神秘空洞被英仙星座和金牛星座的分子云包围着，是太空中恒星形成区域。该项研究负责人、天体物理中心理论与计算研究所（ITC）博士后研究员塞缪尔・比亚利说：“在这个巨大气泡表面，数百颗恒星正在形成或者已经存在，我们有两个解释理论，一种理论是一颗超新星在这个气泡的核心区域爆炸，并将气体向外推，形成目前的‘英仙星座-金牛星座超级壳’；另一种理论是经过数百万年时间，一系列超新星形成了这个空洞结构。”

这项最新研究表明英仙星座和金牛星座的分子云在太空中并非独立结构，相反，它们是由同一个超新星冲击波共同形成的。比亚利解释称，通过这项最新研究，我们推测当一颗恒星走向死亡时，会经历一系列超新星演变事件，最终可能导致新的恒星诞生。

绘制“恒星托儿所”

天文学家利用欧洲航天局盖亚太空天文台（Gaia）的最新数据绘制出这处气泡和周围星云的 3D 地图，9 月 23 日发表在《天体物理学杂志（ApJ）》的另一项研究报告详细描述了英仙星座和金牛星座分子云以及其他附近星云的 3D 地图，这两项研究都利用了德国马克斯・普朗克天文研究所研究人员制作的星际尘埃重建模型。

这些地图代表了首次使用 3D 技术绘制分子云，而之前的星云地图都是二维结构，几十年以来，我们一直能够观测到这些分子云，但我们并不知道它们的真实形状、深度和厚度，我们也不确定它距离地球有多远。天体物理中心博士后研究员凯瑟琳・朱克说：“现在我们知道这些分子云的所在位置，仅有 1% 的不确定性，这让我们能够分辨分子云之间的空隙。”

▲ 天文学家分析了星际尘埃的 3D 地图，在太空中发现一个巨大的球状空洞，该发现表明，超新星爆炸导致英仙星座和金牛星座分子云的形成

为什么一开始要绘制分子云呢？

朱克解释称，关于气体如何自我重组形成恒星，有很多不同解释理论，之前天文学家通过模拟测试了这些理论观点，但这是我们首次可以使用真实的而不是模拟的 3D 视图来比较理论和观测结果，并用于评估哪种理论最有效。

指尖上的宇宙地图

这项最新研究标志着美国天文学会（AAS）首次在增强现实中发表天文学可视化成果，科学家和民众只需使用智能手机扫描二维码，就可实现太空空洞及其周围分子云的可视化互动。

哈佛大学天文学教授阿丽莎・古德曼称，基于宇宙 3D 视图，真的可以让宇宙漂浮在你的餐桌上，像这样的 3D 可视化图像可以帮助科学家和民众更多地了解太空正在发生的事情，以及超新星的强大影响。据悉，阿丽莎是该研究报告合著作者，也是 glue 软件创始人，glue 是一款数据可视化软件，可用于创建分子云图像。