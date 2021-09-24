AI 药物研发新模式，华为云发布盘古药物分子大模型

IT之家 9 月 24 日消息 昨日，华为全联接 2021 开幕。华为高级副总裁、华为云 CEO、消费者云服务总裁张平安发布了华为云盘古药物分子大模型。

今年 4 月，华为云发布了盘古系列预训练大模型，包括自然语言处理（NLP）大模型、计算机视觉（CV）大模型、多模态大模型和科学计算大模型。

IT之家了解到，华为云盘古药物分子大模型是“盘古家族”的新成员，是专门面向药物研发领域推出的预训练大模型，旨在帮助医药公司开启 AI 辅助药物研发的新模式。

据介绍，华为云联合中国科学院上海药物研究所，共同训练了华为云盘古药物分子大模型。依托华为云一站式医疗研发平台 EIHealth，盘古药物分子大模型学习了 17 亿个药物分子的化学结构。在药物生成方面，实现了对小分子化合物的独特信息的深度表征、对靶点蛋白质的计算与匹配，以及对新分子生化属性的预测，从而高效生成药物新分子；在药物优化方面，实现了对筛选后的先导药进行定向优化。

华为表示，在实际应用中，华为云联合西安交通大学第一附属医院，基于华为云盘古药物分子大模型研发出全新的广谱抗菌药物，将先导药的研发周期从数年缩短至一个月，提升了新药研发效率。其中，通过华为云盘古药物分子大模型的结构优化器，提升了小分子化合物与目标抗菌靶点蛋白的结合，同时降低其与人体蛋白的结合，从而减弱了广谱抗菌药对人体正常细胞可能产生的毒副作用。