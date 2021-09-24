携程董事长梁建章：国际旅行业务有望随全球疫苗接种率提升而恢复

北京时间 9 月 24 日上午消息，携程网今天发布了截至 2021 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第二季度净营收为 59 亿元人民币（约合 9.12 亿美元），与去年同期相比增长 86%，与上一季度相比增长 43%；归属于公司股东的净亏损为 6.47 亿元人民币（约合 1 亿美元），与去年同期归属于公司股东的净亏损 4.76 亿元人民币相比有所扩大，而上一季度归属于股东的净利润为 18 亿元人民币。

财报发布后，携程董事长梁建章、CEO 孙洁和 CFO 王肖璠等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛分析师 Ronald Keung：一个关于国际业务恢复的问题，公司对此有何应对策略？如何看待公司出境游业务增长不如国际业务增长的情况？

梁建章：公司还将继续推进以国际化视野发展本地业务的策略，尽管有小规模的疫情反复，中国国内旅游市场的增长曲线依然是向上的，我们也认为国内游的增长能够弥补出境游暂停的损失。同时，由于疫苗接种率的提高，以及旅游限制措施的放松，国际业务恢复增长也前景光明，我们的国际义务品牌天巡和 Trip.com 在近几周出现了快速的环比增长，欧洲和亚太地区的机票预订量合起来占全球总量的 60%，而且未来增长潜力巨大。公司目前在国内和亚洲市场具有强大的竞争力，另外，海外业务品牌也将继续升级产品和业务，提升公司在欧洲市场的竞争力。希望通过这些努力，我们的市场份额能够得到继续提升，进而实现疫后和长期的可持续发展。随着全球疫苗接种率的不断提升，我们有信心国际旅行可以得到更好地恢复，公司也将继续强化国际业务在产品，价格，服务和用户体验方面的竞争力，为国际旅行业务的全面重启做好准备。

摩根大通分析师 Alex Yao：我有一个关于内容运营的问题。公司如何培育内容供应的生态系统？在内容运营方面的广告变现有何进展？

王肖璠：在内容生态系统发展方面，公司已经取得了不错的进展，主要通过我们的三步走策略来实现。一是增加内容量，二季度公司的内容量环比接近翻倍，大 V 的数量也增长了接近 50%；二是用户在公司内容平台上的参与度不断提高，二季度，35% 的携程 App 独立用户数阅读和观看了各个频道中的内容，这个百分比在节假日期间达到 40%，我们多样化的内容形式也促进新用户的获取；三是内容创收率也不断提高，超过 180 家旅游企业已经在公司 4 月推出的旅游营销枢纽（Starhub）平台上开通频道，排名靠前频道的营收转化率得到提升。作为国内领先的旅游交易服务提供商，我们的用户很多都有非常高的旅游意愿和相关计划，因此这些用户在观看我们内容的时候就更容易转化为旅游服务的购买者。公司也利用现有基础设施不断提升技术，完善产品研发团队和内容策略，公司也将谨慎评估这一长期投资机会。

摩根士丹利分析师 Alex Poon：一个关于公司利润率的问题。二季度，公司不按照美国通用会计准则计算的运营利润率为 11.7%，其中国内业务，天巡和 Trip.com 这三块业务分别有多少贡献？假设国内业务的营收水平维持不变，利润率水平能否得到提升？天巡业务的利润率何时能够回到 2019 年的水平？

王肖璠：我们希望利润率能够达到相对健康的，20%-30% 的水平。二季度国内游业务几乎已经完全恢复，所以实现了比较健康的利润率水平，而国际业务部分，比如天巡依然是亏损状态，但是考虑到不断累积的旅游需求，以及美国和欧洲旅游市场不断恢复正常，国际业务也出现了环比的增长，相信国际旅游市场会逐渐恢复，我们各个国际业务品牌的利润率也将回归正常水平。

杰弗瑞分析师 Thomas Chong：一个关于酒店业务的问题。可否请管理层评论一下低线市场的竞争情况？国际住宿业务的情况如何？

孙洁：公司正在进一步拓展二线城市和低线市场的酒店业务，我们同众多伙伴展开合作，也通过交通业务提供大量低线市场酒店的交叉销售，今年公司的交叉销售率也较疫情前提高了 20 个百分点。我们注意到来自国内各个城市的 90 后和 00 后人群都在大量使用携程的产品和服务。国际住宿业务方面，我们看到欧洲和美国市场出现增长，也看到疫苗接种率不断提高。最近美国也刚刚宣布对欧洲多个国家开放旅游，因此机票预订量将持续提高，有助于总体产品销售额的提升。公司在产品的综合性和服务水平方面仍具有非常强的竞争力，这些都有利于我们持续提升海外市场份额。

海通国际分析师：公司如何评价目前的监管环境？会否对行业和携程造成增长上的压力？

王肖璠：我们认为加强监管会对互联网行业的发展有积极作用，尤其是长期来看，对于打击不良行为，鼓励创新，培育健康和可持续发展环境都有好处。携程一直从不断改善和强化的监管环境中获益，令公司能够在过去 22 年中，以更为高效的方式实现增长。我们大力支持目前的监管措施，并且真诚地相信公司最终能够为各利益相关方面创造价值。公司也将继续完善国内和海外市场的合规工作。

花旗分析师 Brian Gong：鉴于最近的监管政策变化，以及某些地区的疫情反复，公司是否认为市场竞争态势发生了变化？公司主要竞争对手的策略是否发生了变化？

孙洁：公司完全支持新出台的市场监管措施，如王肖璠所言，公司过去 20 年的健康发展也都是伴随着监管环境不断完善而实现的，未来，我们认为监管措施和政策还将继续促进行业的健康发展，相信业者也在持续学习这些措施的细则。我们认为在新的监管环境下，行业将以更为透明和公平的方式运营，对于这一点我们充满信心。