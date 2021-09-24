黑鲨将推出“猛男”粉色磁吸散热背夹

IT之家 9 月 24 日消息 黑鲨游戏手机官方今日晒出了一款粉色的冰封制冷背夹 2 磁吸版，新品将于不久后发布。

从图中可以看到，该背夹整体都是粉色设计，采用磁吸贴合，无需安装在手机上，可以适配多个品牌的手机。

IT之家了解到，该背夹厚度 22mm，宽度 62mm，选用轻量化材质，重量为 73g，采用 Type-C 接口充电，拥有 112 根散热柱，风扇转速每分钟 7200 转，原版售价 249 元。