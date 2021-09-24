花样翻新：央视揭露共享屏幕隔空盗刷新型诈骗

IT之家 9 月 24 日消息 电信诈骗花样层出不穷，央视今天曝光了一种近期出现的利用“网络视频会议”软件“共享屏幕”功能实施的新型电信网络诈骗。

据报道，不久前 ，山东淄博的李女士就遭遇了类似诈骗。诈骗分子假扮快递物流公司客服，以网购快递丢失给用户赔偿为由，诱导受害者下载网络会议软件并打开网络会议软件中“共享屏幕”。在点击了诈骗分子提供的链接后，被提示需要验证支付宝账户信息，随后手机便接收到转账验证码。还没来得及多想，李女士发现自己的账户被相继转走了 13 万元。

江苏常州的小韩不久前也遇到了类似的诈骗。诈骗分子假冒某金融机构的客服来电，要求她注销校园贷，并称如果不注销的话会影响到她的征信。在获得小韩的信任后，诈骗分子诱导小韩在手机上下载了一款名为“云视讯”的 App，称这是为了便于指导小韩能尽快注销校园贷，最终小韩的账户被转账了 15 次，累计金额高达 16 万元多。

据民警介绍，在此类诈骗中，骗子诱导受害人使用远程会议软件内的“共享屏幕”功能。一旦受害人使用此功能，即使诈骗分子不主动询问，也能看到受害人手机上的所有信息，包括输入密码时跳动的字符、收到的验证码，从而转走受害人卡内资金。