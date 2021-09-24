【IT之家评测室】魅族 18X 评测：搭载骁龙 870，游戏体验有惊喜

魅族 18 系列自发布以来，就以独特的“轻妙旗舰”的定位饱受好评，笔者作为一个老魅友也是购入了一台魅族 18，整体的使用体验都很好，唯独这个骁龙 888 确实发热比较严重。所以笔者经常在想，要是有一台搭载骁龙 870 的魅族手机就好了。近日魅族还真发布了搭载骁龙 870 的魅族 18X，不过并非魅族 18 换芯机，而是一台全新打造的中高端机。

目前魅族 18X 已经开售，8+128GB 版本 2599 元，8+256GB 版本 2799 元，12+256GB 版本 2999 元。IT之家也是提前拿到了“玄”配色版本，在接下来的文章中，笔者将为大家介绍这款产品的体验。

一、外观设计

虽然同为魅族 18 系列，但魅族 18X 其实由内到外都是一台全新的手机。整机三围为 165.1mm*76.35m*7.99mm, 重量 189g，是一台比较宽的手机，相应的屏幕也是非常的大，达到了 6.67 英寸。

魅族 18X 正面的屏幕从魅族 18 系列的曲面屏改为了直屏，对不爱曲屏的人群比较友好了。不过在正面玻璃的四边都做了 2.5D 的弧边，这使得全面屏手势的手感仍然非常舒适。上方的中置挖孔也是中等偏小，并不违和。

魅族 18X 正面的这块 6.67 英寸 OLED 采用的是标准的 FHD + 分辨率，OLED 材质是 Delta 子像素排列。支持 120Hz 高刷新率和最高 700nit 的激发亮度。经过实测，这块屏幕在高亮度下是 DC 调光，而低亮度下则是 PWM 调光，不过魅族在开发者选项里也提供了全局 DC 的选项，总的来说这块屏幕精细度一般，但观感还是挺舒适的。

需要注意的是，魅族 18X 并没有采用之前广受好评的超声波屏下指纹，而是普通的光学屏下指纹，这个还是比较可惜的。好在解锁速度并不慢，属于主流水平。

魅族 18X 采用了磨砂玻璃的后盖材质，我们手中的玄色简单纯粹，手感温润，也不沾染指纹。边框是塑料的材质，但做了银色的涂层，观感手感都类似金属。全新的直角边框观感更加冷酷利落，是今年流行的款式。

后盖的左上角是一个三摄的矩阵，一大两小，主摄为 6400 万像素，副摄则为 800 万像素的超广角和 200 万像素的人像镜头，稍后我们会提供样张分析。

魅族 18X 与魅族 18 系列一样，包装内除了数据线以外没有提供任何配件，需要快充的话可以自行采用第三方 QC/PD 快充，也可以用魅族官方的充电头达成最高 30W 的峰值。此外，魅族 18X 没有耳机孔也没有提供耳机孔转接线，也没有内置模拟开关，因此需要使用带有解码芯片的特制转接线才可以。

二、性能

众所周知，骁龙 870 是安卓端 2021 年综合体验最好的 Soc 之一，在性能有一定提升的前提下又能保持相对的凉爽。而魅族 18X 终于是用上了它，配合多重铜管石墨散热和 UFS3.1 的闪存芯片，性能相当值得期待。

在代表 CPU 理论性能的 GeekBench5 中，魅族 18X 获得了单核 1016，多核 3133 的分数，表现很出色。

在偏重 GPU 性能的 3DMark wild life stress 中，魅族 18X 获得了最高 4293 分，最低 4259 分的成绩，稳定性高达 99.2%，这是笔者目前见过性能释放最坚挺的骁龙 870 手机了，完全与游戏手机在同一档次。

存储方面，魅族 18X 采用了 LPDDR4X 的内存和 UFS3.1 的闪存，在 Androbench 中跑分如图。

在展现综合性能的安兔兔 V9 中，魅族 18X 获得了 685244 分的成绩，表现不错。

从上面的理论数据来看，魅族 18X 的表现真的是相当令人惊喜，完全是准游戏手机的表现，并且 360Hz 的屏幕回报率也会让游戏更加跟手，那我们接下来就跑几个游戏来试一试吧。

首先是《王者荣耀》，魅族 18X 支持王者荣耀的最高特效 60 帧模式，整个游玩过程都是稳稳当当的 60 帧，没有任何波动，游戏体验很舒适，并且此时后背几乎感觉不到温度，平均功耗仅 2290mW 左右。

除了《王者荣耀》以外，我们还测试了《和平精英》。《和平精英》尚未适配 90 帧模式，我们在高清极限画质下运行 30 分钟，全程都稳定在 60 帧，同样没有任何波动。整机平均功耗 2443mW，非常的凉快。

在《使命召唤手游》中，可以开到高画质 60 帧模式，整个游戏体验是同样非常流畅的，基本没有发生过卡顿，30 分钟平均帧率为 58 帧，整机功耗 2500mW 左右，玩玩电竞游戏可以说是又凉快又高效。

最后一款游戏就是旗舰机考卷《原神》了，这款游戏的压力是相当大的，一般来说 870 手机能运行到平均 45 帧左右就很了不起了，而魅族 18X 的表现却相当令人惊讶。我们开到最高特效 60 帧，实际体验是非常稳定流畅的，除了加载地图的时候会有 3-5 秒的卡顿外，其他时候体验都不错，最终 30 分钟平均帧率为 50.14 帧。

30 分钟游戏后，背面核心处最高温度也只有 39.3℃，手感温热，并不烫手，可以说是把骁龙 870 这颗处理器发挥的非常好了。

魅族 18X 搭载的电池为 4300mAh，对于一台 6.67 英寸的大屏手机来说还是偏小了。不过实测续航并没有很差，轻度使用半小时 + 重度游戏一个半小时后，电池容量仍然剩余 58%，算是不错的水平。这主要是得益于 Flyme 系统的 One Mind 引擎，可以根据使用场景智能调节动态分配资源，在魅友圈内甚至有教程教你如何像养电子宠物一样“养 One Mind”，养的越久，越省电。

三、相机

影像系统方面，魅族 18X 采用了 6400 万像素的三星 GW3 主摄 + 800 万像素超广角相机 + 200 万像素人像相机，具体的传感器参数如下图。

主摄白天的成像素质尚可，颜色比较清淡。

超广角的畸变控制还是不错的，但进光量相比主摄还是要

四、系统

Flyme 系统一直是魅族的核心竞争力，而此次更新的 Flyme9.2 又做了一些额外的升级，比较重大的升级便是小窗模式 3.5 和字体粗细无级调节。这些小升级让本就好看好用的系统变得更加出色了，可以说 Flyme 就是现在魅族最大的护城河。

全新升级的小窗模式不仅可以快速打开应用，还新增了快速打开应用内功能的选项。有些应用比如支付宝微信，可以把应用内的快捷方式添加到桌面，。在小窗模式里面我们就可以直接打开这些快捷方式，甚至是一个常用的文件，都可以放到小窗里快速打开。不得不说，这是一个非常质朴但异常好用的创新功能。

除此自外，Flyme 9.2 引入了字重无极调节的功能，在过去笔者一直觉得 Flyme 自带的字体太细了，所以一直是在主题商店里买了更粗的黑体来用。而这次我们终于可以在设置界面自由调节到合适的字重，非常人性化。

总结：很不魅族的魅族

我们曾经对魅族的追求是圆润手感、素雅设计、线性马达之类的感性上的东西，而这次的魅族 18X 却给我们带来了全新的直角中框设计，从另一个维度继续延续魅族一直以来对外观工艺的追求，前后 2.5D 玻璃的平滑过渡，滑动手感自然；背面高雾度 AG 磨砂处理，舒适不粘指纹。可以说，这是一部换用全新设计，但仍然极具魅族品质的骁龙 870 旗舰。

魅族 18X 是一台非常独特的手机，在测试中最让我印象深刻的反而是它极其出色的性能释放，即便是 30 分钟的高压烤机下性能也值下降了 0.8%，这个堪比游戏手机的性能释放也决定了魅族 18X 还是更适合爱玩游戏的年轻人们。