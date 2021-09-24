亚马逊在印度推出 8 项流媒体服务，包括 Prime Video

北京时间 9 月 24 日下午消息 本周五，为提高印度市场用户订阅量，亚马逊公司在其视频平台上推出了八项全球和本地流媒体服务。

对于这家美国科技公司来说，在印度这个重要的市场，来自全球和本土竞争对手的竞争日益激烈。

亚马逊印度 Prime Video 负责人高拉夫・甘地（Gaurav Gandhi）在推出上述服务前接受媒体采访时表示，亚马逊频道服务将帮助那些选择了 Prime 旗舰忠诚计划的客户在一个界面上订阅多个流媒体服务。

甘地表示：“我们相信，此举除了解决一些来自用户的问题之外，例如多个应用程序，多个登录账号等，也为我们的合作伙伴解决了很多问题，让他们能够从 Prime Video 的服务覆盖范围之内以及无处不在的分发中获得收益。”

甘地表示，目前亚马逊频道正在与包括 Discovery 公司、Lions Gate Entertainment 公司以及 Mubi 公司在内的多家合作伙伴联合推出流媒体服务。印度是该公司第 12 个推出流媒体服务的国家。

甘地拒绝谈论与内容合作伙伴分享收入的具体细节，也拒绝讨论该服务的其他财务数据。

Prime 用户仍然必须为订阅每个流媒体服务而单独付费，目前这些流媒体服务暂时是以折扣价提供的。

例如，在印度，流媒体电影应用 Mubi 的月费为 499 卢比（约合 6.77 美元），而 Prime Video 的订阅费为每年 1999 卢比。

索尼集团（Sony Group Corp）印度数字业务前负责人乌代・索迪（Uday Sodhi）表示：“亚马逊作为内容聚合方以及最终平台的实力正在增强。”

“这对亚马逊公司来说很好，因为他们将更好地通过其他应用内的消费表现来理解消费者的行为，所有的这一切都将帮助他们大幅拓展业务规模。”

印度拥有 13 亿人口，是世界上人口第二多的国家，也是亚马逊及其全球竞争对手 Netflix 和迪士尼（Walt Disney）的重要增长市场。

目前，Prime Video 的竞争对手 Disney+ Hotstar 手握宝莱坞电影、一系列电视节目和印度最受欢迎的板球联赛的直播权，而 Netflix 则在当地原创内容上押下了重金。

不久前，印度 Zee 与日本索尼集团（Sony Group Corp .）在当地的子公司宣布合并，此举也将缔造一个电视巨头，在市场上向 Prime Video 等公司发起挑战。

目前，亚马逊公司正在印度投入巨资收购和制作本地内容，其创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）去年表示，Prime Video 在全球范围内做得很好，“但没有任何地方比印度做得更好”。当然，亚马逊公司并没有按国家列出具体的用户数量。