华为徐直军：部分低端汽车芯片获得了美国许可

9 月 24 日晚间，华为轮值董事长徐直军在全联接大会上的媒体问答中表示，目前手机业务由于制裁确实面临很大挑战，但华为不会放弃手机业务，也不会出售手机业务，正在努力将手机业务在适当时候重回正轨，这个需要等几年，虽然很艰难，但是至少要有梦想。

同时，他表示，汽车芯片低端芯片获得了美国许可，主要是供应车业务的芯片。

值得一提的是，对于市场关心的华为云、数字能源是否有剥离的计划，日前，华为全联接大会期间，徐直军在接受采访时表示，华为云、数字能源等 toB 业务没有上市、剥离、出售计划。