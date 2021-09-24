阿里达摩院量子计算成果发表于 Nature 子刊，比特量子芯片即将发布

据悉，达摩院量子实验室与阿里云 ECS 合作者在量子计算经典模拟课题上的研究成果近日在 Nature 子刊《Nature Computational Science》上发表。该论文提出一分布式张量网络收缩算法框架，在一量子电路的基准模拟任务上达到 3 个数量级以上的加速。

（图说：同等计算条件下实现经典模拟的最好效果）

据透露，达摩院量子实验室已研发完成高精度的不同于主流比特的新型比特 Fluxonium 量子芯片，并将于云栖大会发布。