人性化设计，12306 手机 App 爱心版体验

上次说了 12306 的网页版“爱心模式”（点此查看），现在 12306 的手机 App 也有爱心模式了，该爱心模式也是为了方便老年用户使用的，一起来看看手机版的有何不同。

▲ 图 1 12306 手机 App 爱心版

12306 手机 App 如何进入爱心模式（爱心版）

那么 12306 手机 App 如何进入爱心模式（爱心版）呢？无需下载另外的 App，只需要在原版上将其切换为爱心版就可，目前有两种切换方式。

方法一：在 12306 手机 App 首页右上角搜索框中输入“爱心版”→按搜索按钮→切换爱心版。

方法二：12306 手机 App→我的→右上角设置按钮→爱心版→切换爱心版。

12306 手机 App 爱心版体验

接着就来看看 12306 手机 App 的爱心版与普通版有什么不同。两个版本主要有下边几个方面的不一样。

首先就是切换为爱心版后，12306 手机 App 的所有字体将变大并加粗，方便老年人查看。

▲ 图 2 爱心版操作界面

▲ 图 3 普通版操作界面

然后就是爱心版精简了功能，在首页只保留了常用的“在线订票、电话订票、车站大屏、重点旅客、乘车人、消息中心”这几个常用功能，去掉了普通版那些让人看得眼花的其它附加功能。不用担心，最实用的抢票（候补下单）功能在爱心版中依然存在。

▲ 图 4 爱心版首页功能得到精简

▲ 图 5 普通版首页

在爱心版的订单页面，也用四大醒目的图标来显示不同属性的订单分类，非常方便查看订单，这里也去除了非火车票订单项目。

▲ 图 6 爱心版订单页面

▲ 图 7 普通版订单页面

最后就是增加了电话订票的一键拨号功能，点击该按钮后，会弹出拨号提示，一键即可拨出订票电话。

▲ 图 8 一键拨号

总结

12306 手机 App 的爱心版其实应该叫做老年版更合适，目前启用了爱心版后是挺适合老年用户使用的。相对于网页版的爱心模式，爱心版还没有加入对视障人士的辅助支持，不过后续加上那是大概率的事儿。不断增强用户使用体验，那是一件非常不错的事儿。