美股纳指微跌，阿里巴巴、哔哩哔哩跌逾 4%，爱奇艺下跌 6%

北京时间 9 月 25 日消息，今天美股涨跌不一，美国国债收益率上涨，纳指微跌。本周道指累计上涨 0.62%，标普 500 指数上涨 0.51%，纳指基本持平，仅上涨不到 4 个点。截至收盘，道指涨 33.18 点，涨幅为 0.1%，报收 34798 点；标普 500 指数涨 6.5 点，涨幅为 0.15%，报收 4455.48 点；纳指跌 4.54 点，跌幅为 0.03%，报收 15047.7 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 传百度收购 YY 直播交易会被叫停 股价跌超 2.4%

在路透社援引两名消息人士的话报道称我国反垄断监管机构不大可能批准百度斥资 36 亿美元现金收购欢聚集团互动直播业务 YY 直播交易后，常规交易中百度下跌 3.93 美元，跌幅为 2.45%，报收于 156.57 美元。百度去年 11 月宣布与欢聚集团签署具有约束力的正式协议。

消息称，在国家采取措施不鼓励游戏相关企业通过并购扩大业务之际，批准这一交易会向市场发出错误信号。中国政府一直关心青少年游戏成瘾问题，上个月新闻出版署下发通知，规定所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务。

2 个月前，国家市场监管总局以不利于市场竞争为由，叫停了腾讯斥资 53 亿美元合并游戏直播网站虎牙和斗鱼的交易。

▲ 微贷网公告称收到纽交所不合规通知 股价跌超 4.7%

微贷网今天公告称，公司收到纽约股票交易所签署时间为 2021 年 8 月 31 日的信函，通知公司因美国存托股股价不符合上市标准。

根据规则，如果收盘价连续 30 个交易日低于 1 美元，企业就被认为不合规。企业需要在收到通知函后 6 个月内使股价重返 1 美元以上。如果 6 个月宽限期内没有能重新合规，纽约股票交易所将暂停企业股票交易，并启动退市程序。微贷网将监测股票交易情况，并在考虑可能采取的措施。

今天常规交易中微贷网股价下跌 0.04 美元，跌幅为 4.75%，报收于 0.8 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 马斯克称芯片危机将在明年结束，特斯拉应声涨超 2.7%

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 当地时间星期五表示，当前的半导体危机将在明年结束。他认为芯片供应短缺是“短期”而非长期问题，“当前有许多芯片工厂正在建设中，我认为明年将有足够的产能”。马斯克没有具体说明他指的是哪些工厂。英特尔和台积电都公布了新建芯片工厂的计划，但投产尚需数年时间。

全球芯片荒对多个产业产生了重大影响，但汽车产业受到的影响尤甚。福特、大众和戴姆勒等大牌汽车厂商都因此下调了生产计划。马斯克在第一季度财报分析师电话会议上称特斯拉遭遇零部件供应紧张问题，并特别提到芯片。

今天常规交易中特斯拉涨 20.75 美元，涨幅为 2.75%，报收于 774.39 美元。