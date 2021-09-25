马斯克：法拉利不该开发自动驾驶技术，特斯拉经历过 6-7 次破产危机

9 月 25 日消息，据外媒报道，当地时间周五，美国亿万富翁埃隆・马斯克（Elon Musk）和法拉利首席执行官约翰・埃尔坎（John Elkann）在意大利科技周期间进行了 45 分钟隔空对话，就太空探索、能源和人工智能（AI）、芯片短缺等问题进行了交流。马斯克认为，法拉利不该参与开发自动驾驶技术，缺芯危机有望最早在明年结束。

在意大利科技活动中，同时身为 Stellantis NV 公司董事长的埃尔坎亲自出席了现场活动，而特斯拉、SpaceX 的首席执行官马斯克则身在美国得克萨斯州，通过视频会议软件现身会场。

虽然从表面上看，两个人谈论的话题没有任何相关之处，埃尔坎讨论了经营已经存在了 100 多年的报纸和工业公司的经验，而马斯克谈论了他的脑机接口初创公司 Neuralink，但他们在很多问题上都表达了相同的观点。

芯片短缺

在被问及全球半导体短缺危及汽车生产的问题时，马斯克表示，这可能是个短期问题。他说：“我相信这场危机很快就能得到扭转，新的制造工厂正在建设中，这将有助于在明年实现芯片供应正常化。我不能 100% 肯定，但我认为情况会这样发展。”

但他没有具体说明指的是哪些工厂。英特尔、三星以及台积电等知名芯片制造商都已经公布了扩大在美国业务的计划，以增加供应，但预计计划中的工厂不会很快上线。

咨询公司 Forrester 的副总裁、研究总监格伦・奥唐奈 (Glenn O‘Donnell) 指出，由于需求仍将居高不下，供应仍将受到限制，他预计芯片短缺可能会持续到 2022 年，甚至可能持续到 2023 年。

与马斯克的观点形成鲜明对比的是，越来越多的汽车和芯片制造商警告称，结构性问题正在恶化，可能需要数年时间才能解决。

全球芯片短缺对多个行业产生了重大影响，但汽车行业受到的打击尤为严重。福特、大众和戴姆勒等公司都因缺乏芯片而被迫在不同地点停产，并削减制造目标。

咨询公司 AlixPartners 本周预测，芯片短缺将使汽车业仅在今年就损失 2100 亿美元的收入，汽车减产约 800 万辆。

自动驾驶

虽然马斯克始终是自动驾驶技术潜力最直言不讳的倡导者之一，但他和埃尔坎都认为，法拉利不应该参与其中。埃尔坎说：“如果法拉利变成了自动驾驶汽车，那会让人感到悲哀。毕竟，拥有法拉利的本质就是能够亲自驾驶它。”

虽然汽车很久以前就取代了马匹，但有些人仍然喜欢骑着马到处走。马斯克在谈到法拉利时说，“马就在法拉利的 Logo 上”，从而赢得了米兰观众的掌声。

能源

马斯克和埃尔坎都看好核能作为一种临时能源的潜力，但都将太阳能视为理想的长期解决方案。马斯克表示，他对最近许多国家远离核能的举动感到惊讶，称其“相当安全”。他鼓励建设更多的核电站，至少不要关闭现有核电站。

马斯克说：“从长远来看，我们将能够利用太阳能，但我对那些放弃核能的国家感到惊讶，它是一种安全的技术，不会造成危险。使用煤炭比使用核能带来的危险更大。与此同时，我们必须把重点放在替代能源上，太阳能也将变得越来越重要。”

埃尔坎表示：" 我们看到能源价格在上涨，天然气、煤炭、铀都是如此。核能是一种已经存在的解决方案，我们了解它，它是安全的，我们绝对应该大力发展这项技术。”

埃尔坎补充说，铀价格上涨是因为许多国家正在进行核开发，“这也强烈暗示了我们应该做什么”。

特斯拉破产危机

在此次对话中，马斯克和埃尔坎都避免提到特斯拉等顶级电动汽车领军企业与传统汽车制造商之间的竞争问题，这些汽车制造商目前正大举投资，以扩大电动汽车的供应。

不过，马斯克感谢埃尔坎曾向特斯拉提供的巨大帮助，甚至让后者免于破产。马斯克说：“在 2017 年至 2019 年之间，特斯拉正处于最痛苦的时候，当时埃尔坎给了我们很多帮助。”

当时特斯拉正努力增加 Model 3 产量，并陷入了所谓的“生产地狱”中。Stellantis NV 成立之前的菲亚特克莱斯勒所属机器人部门 Comau 为特斯拉提供了支持，帮助建造了 Model 3 装配线。埃尔坎说，他很高兴 Comau 帮助特斯拉找到了解决方案。

马斯克说：“特斯拉自成立以来经历了 6-7 次濒临破产危机。比如在 2008 年时，我们当时还是一家小型电动汽车公司，几乎是当时唯一的一家。那时的电动汽车比现在昂贵得多，我们无法筹集到足够资金。但我们在圣诞节的前一天得救了，那是找到融资、避免破产的最后期限。这段经历教会了我很多。我记得当时自己几乎花光了积蓄，甚至没有房子住，现在生产进展很顺利。”

他接着说：“创办公司并一直取得成功是很难的，如果你没有激情，也没有必要理由，我不建议你创业。这是个复杂而困难的过程，你需要有趣的想法，可以给世界带来价值。幸运的是，投资者和合作伙伴信任我们，因为他们看到了我们的潜力。永不放弃！”

大脑

马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 正试图在短期内将脑损伤和大脑疾病的不良影响降到最低，比如让四肢瘫痪的人可以通过思维来控制电脑或手机。他希望在接下来的六个月左右开始人体试验。

埃尔坎说，他看到了这项技术的潜力。有朝一日，它将能让人们与人类最好的朋友沟通。马斯克笑着称：“我想我知道自己的狗狗想要什么，它大概只想要四样东西：食物、水、外出以及被爱抚。但也许还有更多的原因。”