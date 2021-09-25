欧盟提议将 USB-C 作为通用充电口，苹果称会给 iPhone 用户带来不便

9 月 25 日消息，本周欧盟委员会 (European Commission) 宣布了一项新政策，以减少电子垃圾为由要求所有智能手机都采用 USB-C 充电接口，这撼动了苹果 iPhone 智能手机生态系统的基础。苹果表示这一举措会给 iPhone 用户带来不便，还会产生大量电子垃圾。事实在于，苹果只是想牢牢把握销售 iPhone 配件的费用和 iPhone 生态系统的控制权。

苹果公司并没有推出过搭载 USB-C 充电接口的 iPhone。此前苹果曾向欧盟委员会辩称，“这项立法将直接产生负面影响，因为会影响到我们欧洲客户乃至全球更多苹果客户正在使用的数亿活跃设备和配件，产生数量空前的电子垃圾，给用户带来了极大不便。”

尽管苹果 iPad 以及 Macbook 已经兼容 USB-C 充电接口，但苹果说，将手机充电接口换成 USB-C 会比继续使用 Lightning 接口更浪费，因为客户需要购买新的充电线和电源适配器。

值得注意的是，苹果所罗列的观点中并没有提到这样一个事实，那就是去掉 iPhone 上的 Lightning 接口不仅不会制造更多的电子垃圾，也不会给客户带来不便。这只是意味着苹果会失去销售 Lightning 接口电源线的相关收入，会失去基于 iPhone 硬件的控制权。

苹果 MFi 认证程序意味着，如果想把包括充电器、电源适配器等任何配件插到 iPhone 上，都必须通过苹果认证。苹果也会从每一款通过认证的外设中抽成。

想要连接外部显示器？需要通过苹果 MFi 认证的适配器。想从 SD 卡或 U 盘导入照片和视频？也需要通过苹果 MFi 认证的适配器。想要使用数模转换器来聆听苹果音乐服务的最新高分辨率无损音乐？仍需要通过苹果 MFi 认证的适配器或 USB 加密狗。

但兼容 USB-C 接口的苹果设备并非如此。基于 USB-C 的设备拥有强大的生态系统，可以广泛兼容几乎所有使用 USB-C 接口的产品。对于兼容 USB-C 接口的 iPad 来说，用户可以直接插入 U 盘、键盘、显示器和任何外设。苹果公司甚至在发布新款 iPad Mini 就强调了这一点。用户也可以用任意 USB-C 电源线为兼容 USB-C 接口的 iPad 充电。

欧盟委员会的规定理论上也可以对 iPhone 起到同样作用，迫使苹果公司推出兼容 USB-C 接口的 iPhone。但新的变化可能意味着苹果转而推出完全没有接口的 iPhone。这样一来，苹果可以完全避开欧盟委员会要求使用 USB-C 接口的规定，吸引客户使用公司专有的充电方法。

这是苹果显而易见的解决方案，实际上也是欧盟政策的一个漏洞。事实在于，苹果如果不是要攥紧销售配件的费用和 iPhone 生态系统的控制权，那么发布没有接口的 iPhone 没有任何意义可言。

转换到 USB-C 标准自然有其意义所在。目前除了苹果 iPhone 之外，包括苹果新款 MacBook 和 iPad 在内的几乎所有其他主要科技产品都兼容 USB-C 接口。在使用专用充电接口的设备中，iPhone 可能是世界上最受欢迎的产品，转而采用 USB-C 接口将简化全球数百万 iPhone 用户的充电装备。与 Lightning 接口相比，USB-C 也拥有同等水平的防水能力、数据传输和充电速度。

如果欧盟委员会允许苹果 iPhone 继续使用 Lightning 接口，那么也只是让部分希望统一手机充电接口标准的人感到沮丧而已。毕竟 Lightning 接口是一个成熟的生态系统，数百万用户手中已经有数据线，也拥有快速的数据传输和充电速度。和 USB-C 接口一样，Lightning 接口也具备防水功能，苹果还能够从中获得可观的 MFi 认证费用和生态系统控制权。

但是，依靠 MagSafe 等无线充电标准的无接口 iPhone 则会令人困惑。这将迫使数百万消费者更换新的无线充电器，并在此过程中产生成吨电子垃圾。结果只是带来一个数据传输速度更慢、充电效率更低的充电和数据传输系统，同时还比 Lightning 或 USB-C 接口系统更大更笨。