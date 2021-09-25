微软承诺为 Surface Duo 2 提供三年系统更新

IT之家 9 月 25 日消息 微软在 9 月 23 日正式发布了新款 Surface Duo 2，预装 Android 11 系统，这是微软安卓双屏折叠手机的第二次尝试。

据 GSMArena 报道，微软已经确认，将为 Surface Duo 2 提供三年更新。

微软在发布第一代 Surface Duo 时也承诺了同样的内容。

值得注意的是，第一代 Surface Duo 仍在运行 Android 10。微软发言人在一份声明中表示：

我们仍然致力于为 Surface Duo 提供更新，努力在今年年底之前将 Android 11 带给现有客户。

IT之家了解到，微软为 Surface Duo 2 配备了主流的摄像头，支持 5G 网络，使用更新的骁龙 888 处理器，并加入了更大的屏幕。微软表示，Surface Duo 2 将于 10 月 5 日开始发售，售价 1499.99 美元（约 9704.94 元人民币）。

Surface Duo 系列产品的主要优势是生产力，因为它基本上是由一个铰链连接的两个标准智能手机屏幕。微软表示，它已经提出了更多的优化方案，以便在两个屏幕之间共享信息，并在两个屏幕之间展示单一的应用程序。