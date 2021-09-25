GPD Pocket 3 掌上电脑即将发布：8 英寸阳光屏，i7-1195G7 处理器

IT之家 9 月 25 日消息 深圳厂商 GPD 9 月 24 日宣布，即将推出 Pocket 3 掌上电脑。这款产品屏幕尺寸为 8 英寸，是上一代产品 Pocket 2、MicroPC、P2 Max 的升级版。该产品将采用独特的设计，功能接口模块化，搭载雷电 4 接口，屏幕支持压感手写笔，将于 10 月进行预售。

配置方面，Pocket 3 将搭载英特尔酷睿 i7-1195G7 处理器。这款旗舰型号拥有 4 核 8 线程，缓存 12MB，最大睿频可以达到 5.00GHz，TDP 最高 28W。处理器内置锐炬 Xe 核显，拥有 96 个执行单元，频率最高 1.4GHz。此外，这款电脑还有奔腾 N6000 处理器可选配。

GPD Pocket 3 标配 16GB LPDDR4x 内存，NVMe SSD 有 512GB 和 1TB 可选。从图中可以看出，平板左上角具有类似 ThinkPad 的鼠标键，电源键位于正中，预计将具有指纹识别功能。

其它方面，产品将配备 8 英寸 1920×1200 H-IPS 屏幕，最大亮度 500nit，采用 DC 调光并提供专属 ICC 色准校验。屏幕将支持 10 点触控，同时兼容 4096 级别压感手写笔。

IT之家了解到，这款屏幕除了支持翻转，还会支持沿 Z 轴旋转变身平板电脑。关于产品的详细信息，还需要官方微博账号 @GPD 游戏机 进一步消息。