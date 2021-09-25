小米 10 至尊版推送 MIUI 12.5.6.0 稳定版：修复锁屏指纹等多项问题

IT之家 9 月 25 日消息 据网友反馈，近期小米 10 至尊版手机开始推送 MIUI 12.5.6.0 稳定版更新，大小为 478MB。系统优化更新谷歌安全补丁 (2021#08)，提升系统安全性。另外带来了包括锁屏、状态栏、通知栏、备份在内的多项修复。

下面是更新内容

锁屏

修复录入指纹重启手机后，指纹异常闪高亮的问题

修复解锁后指纹图标依旧可点击，并显示动画震动的问题

修复指纹解锁动画震动触感不对的问题

修复使用超级壁纸时，灭屏指纹解锁进入个别界面闪黑问题

修复抬起亮屏功能失效的问题

修复挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题

修复使用主题后开启超级壁纸，锁屏页面内容不显示的偶现问题

状态栏、通知栏

优化来电的悬浮通知屏蔽逻辑

优化闹钟提醒通知的展示

优化通知中心与三方主题的适配

优化通知消息与深色模式的适配

修复长按通知偶现权限弹窗重叠的异常

修复应用锁导致通知大小背景不一致的异常

修复锁屏时无法下拉通知栏的问题

修复未接来电悬浮权限开启失败的异常

修复播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常

修复抬起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常

修复深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题

备份

修复在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择恢复内容页面展示空白的问题

2020 年，小米 10、小米 10 Pro 手机发布。小米 10 Pro 手机搭载了最新旗舰骁龙 865 处理器，全系采用 LPDDR5 内存、WiFi 6、UFS 3.0 存储、1 亿像素相机等。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版搭载 120 倍超长焦镜头和定制大底大像素超动态微光主摄，采用 120Hz 原生 10bit 专业原色屏，同时搭载量产 120 瓦有线秒充、50 瓦无线秒充和 10 瓦无线反向充电组成的三重快充架构。

拍照方面，小米 10 至尊纪念版定制了一颗 4800 万超大底超大像素主摄 + 1200 万远摄 + 4800 万远摄 + 2000 万超广角摄像头。