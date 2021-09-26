美国加州新法律：2030 年所有轻型自动驾驶汽车须实现零排放

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，从 2030 年开始，美国加利福尼亚州将要求所有在该州运行的轻型自动驾驶汽车实现零排放。

该州州长加文・纽森（Gavin Newsom）在周四签署的 SB 500 法案成为了正式的法律，这一行动代表了加州限制新内燃机车销售的最新努力，其目的是减少温室气体排放。

2020 年，纽森签署了一项行政命令，旨在 2035 年时禁止销售新的汽油和柴油动力汽车。同年，该州的空气资源委员会规定，到 2045 年，在加州销售的所有新卡车的排放量必须为零。

Cruise 公司全球政府事务主管普拉珊提・拉曼（Prashanthi Raman）在一份声明中表示：“我们非常感谢加州在这方面发挥的领导力，他们确保了零排放汽车将成为行业标准。自动驾驶行业已经准备好在减少城市温室气体排放方面发挥领导作用，这就是为什么我们从一开始就运营一个全电动、零排放的车队。”Cruise 公司通过参与零排放联盟来支持 SB 500，该联盟还包括自动送货创业公司 Nuro。

美国环保局的数据显示，自 2019 年以来，交通领域一直是美国最大的温室气体排放源，其中轻型汽车占了一半以上的产量。然而，自动驾驶汽车目前只占加州道路上近 1500 万辆汽车中的一小部分。

此外，Cruise 和 Waymo 是在加州测试全自动驾驶汽车的最著名的两家企业，他们所使用的车队几乎都是纯电动和混合动力汽车。加州最新的举措是为了防止自动驾驶汽车在未来成为主要污染来源，特别是在自动驾驶出租车在未来的通勤中成为主流服务之后。