开发者加大诉讼力度：苹果拒绝应用进驻 App Store 是为了维持垄断地位

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，一群开发者指控苹果 App Store 涉嫌垄断的开发者更新了诉讼文件，试图从 Epic Games 诉苹果案中吸收一些论据。

这场集体诉讼最早于 2021 年 7 月提交，原告认为苹果在 App Store 中实施了反竞争商业行为。本周五，原告还对起诉书进行更新，阐述了“Epic 对我们这起官司的影响”。

具体来看，更新内容表示，苹果的禁止引导政策在之前那起官司中被判违反《加州公平竞争法》。法官下令苹果终止这类行为，包括禁止开发者在应用内推广第三方支付选项。

补充后的起诉书试图在“禁止引导”与“删除不遵守苹果开发者政策的应用”这两种行为之间建立类比关系。

“在本案中，苹果在禁用有效应用时禁止开放的跨平台信息。”起诉书称，“就像他们禁止 Epic 向用户宣传自己的平台一样，原告也被苹果禁止向 iOS 用户宣传自己的平台和应用，这在 Coronavirus Reporter 的案例中甚至可能救人一命。”

这种“开放的跨平台信息”的提法来自美国地区法官伊冯・冈萨雷斯・罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）针对 Epic Games 诉苹果案做出的裁决。她当时特意提到了应用内的跨平台支付信息。

不同的是，该诉讼声称苹果通过拒绝原告应用来限制“跨平台信息”。用起诉书的说法就是“有效且重要的移动应用”。

免费的新冠接触追踪应用 Coronavirus Reporter 是本案的原告之一。苹果要求新冠应用必须来自受认可的医疗或政府组织，所以拒绝该应用入住。但原告认为，苹果此举是为维持它在接触追踪领域的“垄断地位”。

其他原告还包括一款免费发放比特币的彩票应用以及一款来电显示应用。

苹果提交了一份动议，希望驳回本案。原告则于周五提交另外一份动议，继续对苹果发难。