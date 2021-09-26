开源网页 UI“layui”官网宣布将在 10 月 13 日下线

IT之家 9 月 26 日消息 感谢IT之家网友 @opencv 的线索投递，layui 官网发布公告称，layui 官网将于 2021 年 10 月 13 日 进行下线，届时，包括新版下载、文档和示例在内的所有框架日常维护工作，将全部迁移到 Github 和 Gitee。

IT之家了解到，layui（谐音：类 UI) 是一套开源的 Web UI 解决方案，采用自身经典的模块化规范，并遵循原生 HTML/CSS/JS 的开发方式，非常容易上手，拿来即用。

据介绍，layui 兼容人类正在使用的全部浏览器（IE6/7 除外），可作为 Web 界面速成开发方案。

所有对 layui 为之热爱、鞭策、奉献，和支持过的开发者：

请接受我用意念和字节传达的深深歉意。这是一个无力、无奈，甚至无助的决定：

layui 官网将于 2021 年 10 月 13 日 进行下线。

届时，包括新版下载、文档和示例在内的所有框架日常维护工作，将全部迁移到 Github 和 Gitee。

此后，layui 仍会在代码托管平台所活跃，且 2.7 正式版也将在其间首发。而 layui 官网将不复存在。

这不是终结，只是重归到开源的纯粹中来。

再者，对于 layuiAdmin 和 layim 专区，将会迁移到新站进行保留，以便老用户还能下载使用，且此二者不再面向新用户。

过去五年，layui 有幸被应用在不计其数的 Web 平台，在前端工程化迅速席来的浪潮中，我们仍然感受到一丝来自于 jQuery 的余晖，这是一种带有热量的冰冷（反之亦可）。使命已达，便纵有万般遗憾，更与何人说？！

最后，请大家怀揣对 Web 前端技术的热忱，去拥抱 Vue.js、拥抱 Element UI、拥抱更好的新时代。

以及，所有那些值得去追求的美好事物。

—— 贤心