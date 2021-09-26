OPPO K9 75 英寸电视发布：10 亿色高色准/支持云游戏，5499 元

IT之家 9 月 26 日消息 今日 OPPO 正式发布了 K9 智能电视 75 英寸版。作为同系列的旗舰型号，这款电视继承了金属窄边框设计，实现了超过 95% 的屏占比。电视采用了 4K 分辨率 60Hz 面板，支持 MEMC 动态补偿，搭载 30W 音箱，同时搭载 ColorOS TV 2.2 操作系统，能够实现多设备互联功能。

OPPO K9 电视此前已推出过 43、55、65 英寸款，全新的 75 英寸电视进一步丰富产品线。这款产品拥有 93% DCI-P3 广色域，出厂逐台校色，实现了△E≈1.5 的专业级别高色准，在同类产品中处于第一梯队。这款电视经过 OPPO 蓝光团队调校，实现更好的显示效果。

OPPO K9 75 英寸版拥有 HDR10+ 认证，搭载 DLC 全局动态、暗场增强功能。电视支持 10.7 亿色色彩显示，具有 OCEE 色彩增强引擎，同时支持 MEMC 补帧功能。

性能方面，产品内置联发科 SoC 芯片，拥有四颗 1.5GHz A73 芯片，同时配备 2GB 内存 + 32GB 存储，支持双频 WiFi。电视提供多个 HDMI 2.1 接口，兼容游戏机，同时 eARC 功能便于连接外置音响。

音频方面，OPPO 此款电视配备 30W 大腔体扬声器，声场开阔，支持杜比音效，以及杜比 AC-4 解码。产品还提供音箱模式，关闭屏幕可充当无线音箱。

功能方面，OPPO 智能电视 K9 75 英寸搭载全新的 ColorOS TV 2.2 系统，配备智能语音助手。系统延续了 OPPO 手机无边界的 UI 风格，开机无广告。系统集合了极光 TV、奇异果 TV、酷喵、芒果四大平台资源，新增短视频与体育频道，同时支持最多 4 台设备投屏游戏。系统支持 AI 健身私教功能，用户可以在家获得专业的健身指导。

多设备互联方面，产品可以与 OPPO 手机、智能手表、真无线耳机等设备连接，还可以作为智能家居中枢，实现对智能家居的信息展示、控制及状态展示。

不仅如此，电视还支持 STAT 云游戏功能，搭配手柄可以享受高画质 3A 大作。

IT之家了解到，OPPO 智能电视 K9 75 英寸售价 5799 元，即日起开始预售，将于 9 月 30 日 10:00 正式开售。值得注意的是，预售期间购买产品可享 300 元优惠，到手价 5499 元，还加赠价值 399 元的摄像头。