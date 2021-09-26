MIUI 无障碍升级，小米闻声“环境音识别”功能开始内测

IT之家 9 月 26 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，小米现已为小米闻声推出环境音识别内测板块，进一步方便听力障碍人群。

据介绍，小米闻声支持环境音识别功能，开启功能后，当手机检测到环境中有重要声音（例如：警笛、流水、婴儿啼哭等）时，实时发出通知，避免错过重要信息。（部分手机会出现通知被收到不重要通知的情况，可以尝试手动调出来，长按设为重要即可）

IT之家了解到，小米还表示除小米 10 及小米 11 手外的其他手机可能有发热现象。