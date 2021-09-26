中国联通刘烈宏：中国资费水平已经是国际平均水平的一半

9 月 26 日晚间消息，在 2021 年世界互联网大会乌镇峰会上，中国联通董事长刘烈宏出席开幕式并致辞，他表示，构建网络空间命运共同体是数字文明发展繁荣的重要基石。

刘烈宏指出，中国信息通信业已为中国消费者提供了用得上、用得起、用得好的网络通信服务，中国目前资费水平已经是国际平均水平的一半左右。中国信息通信业正在通过共建共享、异网漫游等方式构建 5G 精品网络，合力为人民提供更优质、更均衡的 5G 服务。

他呼吁，全球同行要携起手来，消除技术不对称和资源壁垒，推动全球网络共建共享、互联互通，让国际海缆、陆缆成为畅通经济循环、文化交会交融的纽带。

他指出，中国正加快推进 5G 应用“扬帆”行动计划，从“样板间”的“聚变”走向“商品房”的“裂变”，加快千行百业数字化、网络化、智能化。目前中国联通已打造 5G + 工业物联网、5G + 教育、5G + 医疗、5G + 交通等 300 多个灯塔项目、3000 多个重点项目。

刘烈宏表示，数字化正从“将所有电脑连接起来”，发展到“把所有人、机、物连接起来”，网络安全数据安全至关重要。要着力解决目前全球发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题，建立公平正义的网络空间秩序，为数字文明做好安全护航。