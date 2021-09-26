印象笔记 CEO 唐毅：信息处理正走向数字/网络/智能融合的新阶段

9 月 26 日晚间消息，2021 世界互联网大会乌镇峰会举办期间，印象笔记董事长兼 CEO 在接受新浪科技采访时指出，信息及知识处理领域正走向数字化、网络化、智能化融合的新阶段，与此同时，AI 也正在成为一项通用技术能力，未来每一家企业都可成为 AI 企业。

疫情之下，越来越多企业与个人在远程办公、协同办公等方面的习惯都得到了培养。然而，唐毅看到，在加速数字化转型的过程中，企业与个人通过对工具的选择与大规模采用确实带来了效率的提升，但是，当人们对信息处理工具的使用数量达到 8-10 个后，不同工具间的切换却开始降低人们的效率。

唐毅指出，从企业或个人的角度，人们对于效率工具的使用要么处于知识、信息积累的需要，要么处于工作任务协同的需求，未来只有同时最大化程度满足使用者这两项需求的产品才能持续获得市场的认可。

唐毅看到，随着信息与知识处理领域不可避免地正在走向一个新型的，由数字化、网络化、智能化共同赋能的新阶段。而作为一家同时涵盖了 C 端与 B 端用户，涵盖信息收集、写作、整理、处理、分享、协作以及决策辅助的一站式内容 SaaS 平台，印象笔记具有一定优势。

对于一款个人及企业信息知识一站式服务 SaaS 化产品而言，数据的安全性以及隐私保护能力将直接决定这款产品的用户使用意愿。

据唐毅介绍，在 2018 年后出于数据合规、市场策略及业务发展灵活性的需要，进一步强化本土资本的引入和团队持股，不断深化本土化改革。目前，公司数量已经突破 2 亿，公司运营完全满足中国市场法规要求。

谈及对于人工智能技术的采纳以及运用，据唐毅介绍，在通过将 OCR、智能语音转写、智能标签等技术运用于公司产品外，目前公司正考虑推出个人知识图谱及知识分享（识堂）之外的第三款新型智能产品。

“AI 已经越来越成为一项通用化的能力，每一个企业都可以成为 AI 企业。”唐毅表示。