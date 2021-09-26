恒大还没有放弃造车，消息称恒大汽车 10 月有望引入国资

恒大汽车要完了？

近期，恒大集团宣布，公司遇到了前所未有的困难。从媒体报道的消息来看，恒大集团出现了地产项目停工、金融项目兑付困难等问题。作为恒大最烧钱的项目 —— 恒大汽车，最近也有传言说“快不行了”。

▲ 恒大汽车广州南沙工厂

就在上周五，恒大汽车发布公告，受流动性问题影响，恒大・养生谷及新能源汽车生活空间配套有延迟支付供应商和工程款情况，导致部分相关项目停工。截至目前，这部分项目争取复工未获得重大进展。

与此同时，恒大汽车数千员工正转至广州南沙办公。网传图片显示，合创汽车甚至在恒大汽车门口摆上了易拉宝，并写上了招聘字样。

▲ 合创汽车在恒大汽车总部门口竖起招聘海报（图自汽车视评）

正如恒大汽车在 9 月 24 日的公告中所说，如果战略投资或潜在资产的出售在短期内未达到任何进展，将对量产产生重大负面影响。

近半年来，恒大汽车股价也出现跳水般下跌。

今年 2 月，恒大汽车股价达到历史高点 72.45 港元（约合 60.17 元人民币），市值突破 6400 亿港元（约合 5315.2 亿元人民币）。仅仅几个月的时间，其股价已经跌至 2.23 港元（约合 1.85 元人民币），市值仅剩 217 亿港元（约合 180.22 亿元人民币），跌幅近 97%。目前，恒大汽车的市值比累计研发投入还低。

▲ 恒大汽车半年股价变化

那么，恒大汽车真的不行了吗？花了近 500 亿，首款车到底还能不能量产？日前，车东西对接近恒大汽车的多位人士进行采访，找到了问题的答案。

一、工资照发无裁员 十月底或有国资入场

今天，车东西向两位了解细节的消息人士求证，恒大汽车虽然面临资金困难，但工资发放基本没有出现问题，同时大部分员工情绪也相对稳定。

其中，基层员工的工资没有受到任何影响，按时、按量发放。但是，9 月份，部门一把手（中层以上员工）的工资发放时间晚了 5 天，但工资没有变化，同时这也是有史以来第一次延迟发放工资。

他表示：“我们一个部门大约有近 60 名员工，其中仅有 2、3 人延迟 5 天发放公司，因此这不是特别大的一件事。”

同时，消息人士告诉车东西，恒大汽车目前没有裁员，还希望员工留下继续工作。其中一种方式就是股权激励。9 月 21 日，恒大汽车发出公告称，已向技术人员授出超过 3.2 亿股期权，占公司股本的 3.31%，行权价为 3.9 港元，授予对象包括公司 3 名董事及集团约 3180 名雇员。

▲ 恒大汽车公告

消息人士告诉车东西，身边已经有员工拿到了股权，条件是入职需要满 12 个月。

此外，消息人士指出，现在恒大汽车的员工没有出现大动荡，其中超过 80% 的员工还在坚守岗位，只是受负面消息影响，部分员工情绪有些沮丧。

他说道：“剩余 10%～20% 的员工可能希望离职，其中包括正常人员流动，但公司并没有裁员。”

另一位消息人士告诉车东西，最近一段时间是恒大汽车员工的离职人数相对更多了一些。

他说道，现在自己所在部门共有 20 多名员工，目前仅有 2 人提出离职。这样的离职比例相比正常人员流动有所增长，但增长不太明显。

他表示，从恒大汽车高层的表现来看，高层团队仍然想继续造车，并不想抛弃。

对于普通员工来说，大约只有半数员工有信心恒大能造出车。其中，中高层以及一些老员工的信心比较坚定。

此外，消息人士告诉车东西，内部领导已经确认，10 月份恒大汽车将有战略投资注入，届时量产工作能够继续推进。

“10 月底战略投资就会进来。”其中一位消息人士说道。

另一位消息人士告诉车东西，战略投资之前的尽职调查正在进行中。

他们表示，现在恒大汽车高层正在谈战略投资的额度，因此资方、投资额度还没有正式确认。

车东西向消息人士确认资方信息时，消息人士回复称：“这么大的盘子，肯定不是民企能接得住的。”

同时，恒大汽车将获得战略投资一事目前也仅仅在口头说明，是内部“公开的秘密”，还没有更切实的信息。

消息人士指出，最近网络上出现了众多恒大汽车的负面消息，其中一部分可能是恒大汽车潜在投资方放出的，目的是进一步压低恒大汽车股价。

他表示：“恒大还没有放弃造车。”

二、暂停多车型研发策略 力保恒驰 5 量产

今天上午传出的消息显示，恒大汽车深圳总部的员工正在搬迁至广州南沙，恒大集团总部与恒大汽车自此“分家”。

消息人士向车东西确认，此事确实正在发生。因为恒大汽车与恒大地产并非一个公司，因此搬迁至另一个办公地很正常。

有趣的是，网传图片显示，合创汽车的招聘海报已经树立在恒大汽车深圳总部门口。消息人士指出，目前上海总部门口还没有出现类似事件。

另一位消息人士表示，恒大集团近期的风波确实让恒大汽车再次走到了风口浪尖。但实际上，恒大汽车的危机并非现在才出现。早在今年 7 月，恒大汽车已经出现资金短缺，影响到了研发进度。

当时，恒大汽车决定，“力保一款恒驰 5 实现量产”。这是因为，恒驰 5 车型是恒驰品牌 9 款车型中研发进展最快的，同时两台恒驰 5 车型已被成功试制，正在广州开启路测。

▲ 恒驰 5

而其他已发布车型的量产工作，当时就已暂停，所有的资金和资源优先考虑投入在恒驰 5 一款车型上。

此前，恒大汽车曾经发布恒驰 1、2、3、4、5、6、7、8、9 共九款车型。如果未来能够解决资金问题，量产工作还将继续。

此前恒大汽车的计划中，恒驰品牌首款车型将在今年实现量产。消息人士指出，就目前的进展来看，今年已经无法实现量产。

他表示，为了保证员工工资发放，恒大汽车的车型研发实际上受到了影响。试制车的实验、供应商的费用可能不会优先保证，会向后延迟一段时间。

▲ 恒驰 5 试制车

消息人士指出，按照汽车行业的规律，恒驰 5 大约还有半年时间就能实现量产，明年就能上市。但就目前恒大汽车的实际情况，能否量产成功还是个问号。

▲ 恒驰 7

此前，恒大汽车位于天津的工厂已经有多个车型小批量试制下线。不久前恒驰 7 车型刚刚小批量下线。

三、股价半年跌 97% 五款车刚完成夏季测试

今年 2 月，恒大汽车股价达到历史高点 72.45 港元（约合 60.17 元人民币），市值突破 6400 亿港元（约合 5315.2 亿元人民币）。仅仅几个月的时间，其股价已经跌至 2.23 港元（约合 1.85 元人民币），市值仅剩 217 亿港元（约合 180.22 亿元人民币），跌幅近 97%。

恒大汽车股价暴跌缘起为今年 4 月举行的上海车展。

今年上海车展上，恒大汽车展示了恒驰 1～恒驰 9 共九款车型，但有网友评论这些车“只能远观，却不能看底盘”，恒大汽车因此受到质疑。自此，股价一路下跌。

今年 9 月，恒大集团其他业务遭受风波，恒大汽车股价再度暴跌。作为恒大集团最大的“烧钱”业务，恒大汽车再次成为业内核心的关注对象。

▲ 正在装修的恒驰汽车展厅

从官方发布的消息可以了解到，恒大汽车的研发似乎还在进行中。

9 月 3 日，恒大汽车发布公告，称恒驰夏季测试收官，恒驰 1、3、5、6、7 共五款车型共 53 辆车进行了测试。

▲ 恒驰夏季测试

测试期间，恒驰的几款车型跑过了地表温度 80 摄氏度的吐鲁番，也跑过相对湿度达 90% 的琼海地区。

在此期间，恒驰汽车的电池系统、电驱动系统、充电系统、热管理系统以及整车性能等经历了高温条件下的标定测试，通过了超长距离行驶的高温耐候路试验证。

此外，恒驰几款测试车还顺利完成了暴晒试验、扬尘试验等整车开发测试项目。

显然，恒大汽车还有较长的路要走。