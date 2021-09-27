小米：奥运冠军杨倩将会参加 Xiaomi Civi 发布会

IT之家 9 月 27 日消息 小米 Civi 新品发布会将于今日（9 月 27 日）下午 14:00 召开，届时将发布小米 Civi 手机。

今日，小米公司官方微博称，奥运冠军杨倩将会到 Xiaomi Civi 新品发布会的现场。

小米官方在昨日宣布，中国射击运动员杨倩成为 Xiaomi Civi 代言人。

公开资料显示，杨倩是中国女子射击运动员，国际级运动健将，中国国家射击队成员。2021 年 7 月 24 日，杨倩以 251.8 环的成绩获得 2020 年东京奥运会射击女子 10 米气步枪项目金牌，为中国队收获东京奥运会的首枚金牌。7 月 27 日，杨倩与杨皓然获得 2020 年东京奥运会射击 10 米气步枪混合团体金牌，成为该届奥运会上首个夺得双金的运动员，也是中国射击队第一位在同一届奥运会上收获两枚金牌的运动员。

结合小米 Civi 此前预热信息，该手机采用新一代 COP 封装技术，使屏幕底边首次缩减到 2.55mm。小米称，小米 Civi 是史上最小下巴的小米手机。

在拍照方面，小米 Civi 配备 3200 万像素前摄，同时前摄会配备双柔光灯，并且支持 AF 自动对焦。该手机还将采用全新的美颜黑科技，基于 GAN 生成对抗网络进行皮肤优化，保留皮肤的纹理和细节。

此外，小米 Civi 搭载高通骁龙 778G 处理器，配备 120Hz、HDR10+、真 10bit、专业原色屏，支持杜比视界。手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，搭载了 4500mAh 容量电池，还支持双扬声器、NFC、红外遥控。