与雷朋合作或能提高 Facebook 在智能眼镜领域的成功率

北京时间 9 月 27 日早间消息，据报道，Facebook 最近发布了一款智能太阳镜，可以从用户的角度录制视频。

Facebook 在发布这款产品时的一个决定或许能让他避免步入谷歌眼镜（Google Glass）的后尘。

Facebook 借鉴了商学院的课程，通过与雷朋（Ray-Ban）合作，该公司采用了一种有效的方式来推出自己的产品 —— 这是所有新产品经理都应该好好记住的一课。

为了更好地理解这一点，我们需要首先回顾谷歌眼镜。该眼镜于 2011 年推出，是面向特定用户的原型机。与谷歌当时发布测试版的做法一致，这些用户支付了 1500 美元以体验和测试未来的模样。

尽管被《时代》杂志评为年度最佳发明之一，但谷歌眼镜仍然是一个问题缠身和未完成的产品。此前许多人评论谷歌眼镜失败的一个关键点在于，它是在没有明确使用场景的情况下推出新技术的经典例子。人们用谷歌眼镜做什么呢?

谷歌眼镜发布的另一个重要方面是，产品设计在公司内部完成，而市场营销是由联合创始人谢尔盖・布林 (Sergey Brin) 领导的一场公关活动进行的。从硅谷到时装周，人们都看到布林戴着谷歌眼镜。实际上，谷歌提供了一个似乎无法避免的新玩具 —— 但却没有明确的用途。

本月早些时候，Facebook 推出了新的智能太阳镜，人们立刻将其与谷歌眼镜做对比。每个人心中都有这样一个问题（除了“我旁边的人是否会在未经我允许的情况下录制我的视频”之外)，那就是 Facebook 的尝试是否会像谷歌眼镜一样失败。但是，决定与顶级太阳镜制造商雷朋合作可能会使 Facebook 获得成功。

与许多大型科技公司一样，Facebook 从创业起步至今已有十余年，但它必须在创新的边缘不断探索，以防止其平台产品或服务过时。这意味着，Facebook 的许多产品发布要求他们应对的不是风险或未知情况，而是不可知的情况。这有什么区别呢?

Facebook 和许多技术未来学家所面临的问题被许多人称为奈特式不确定性（Knightian uncertainty）。1921 年，弗兰克・奈特 (Frank Knight) 发表了一项研究，强调了风险和不确定性之间的重要区别。对于四大科技公司来说，风险在于收入管理，以确保明年 Facebook 广告收入增长的市场份额继续超过谷歌。

这两家公司都有收入增长的记录，所以我们可以利用一些历史数据对未来做出相当不错的预测。这里的关键是，预测工具有优势，可以用来做决定。

现在将这种情况与 Facebook 的眼镜能否成功进行比较是完全不同的情况。我们能从哪些历史记录中得出结论?Facebook 眼镜第一年的需求会和苹果手表（Apple Watch）一样吗? 还是更像微软试图与 iPod 竞争的 Zune ? 关键在于，这种产品的需求是不可知的，在不可知的情况下进行预测几乎没有价值 —— 我们也可以称之为奈特式不确定性。

那么为什么 Facebook 会更成功呢? 虽然 Facebook 不再是一家初创公司，但它利用了一种关键的创业方法来提高自己的成功几率。也就是说，它通过与雷朋合作，有效地推动了 Facebook 眼镜的发布。

谷歌试图通过自己想象人们的需求来设计新眼镜，而 Facebook 利用了已经具有确定性的设计。当一家公司或一个企业家推出新产品或服务时，“协作”是在预测工具失败时获得可控结果的关键方法。

你要从“你是谁，你知道什么，你认识谁”开始做起。Facebook 没有试图预测人们戴上眼镜后会喜欢什么，也没有自己学习如何营销这些眼镜，而是选择利用市场上最大眼镜商的专业知识。

Facebook 通过寻找认识的人来帮助其克服新产品的关键不确定性，从而在未知中前行。仅凭此，它成功的机会就会更大。

从根本上说，新的消费产品创新都具有不确定性，而且大多数产品都会失败。这意味着，即使与雷朋合作，Facebook 也很容易在许多其他参数上失败。但像一个优秀的企业家一样，Facebook 通过利用关键的创业方法发布产品以提高其成功几率。