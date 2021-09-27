realme 真我 GT Neo2 今日开售：骁龙 870 芯片，120Hz 三星 E4 屏，首发价 2399 元起

IT之家 9 月 27 日消息 realme 在 9 月 22 日发布了真我 GT Neo2 手机，该手机搭载骁龙 870 处理器，配备 120Hz 三星 E4 屏，首发价为 2399 元起。

今日，真我 GT Neo2 手机正式开售，realme 官方微博称，真我 GT Neo2 首销告捷，获得新品销量 & 销售额双冠军。

在外观方面，realme 真我 GT Neo2 采用机能美学设计，主打色“黑薄荷”首次挑战超⾼饱和度潮流荧光绿⾊，并且还首次采用光哑玻璃拼接⼯艺。

真我 GT Neo2 还提供“苍蓝”和“影黑”配色，采用缎⾯ AG ⼯艺，68% 超⾼雾度，抗污防指纹，52° 四⾯弧度带来出色握感。

屏幕方面，真我 GT Neo2 采用 6.62 英寸三星 E4 发光材料直屏，拥有 120Hz 四档智能帧率、600Hz 电竞级触控报点率、1300nit 峰值亮度，支持万级调光、DC 调光、前后双光感，康宁第五代玻璃保护。

性能方面，真我 GT Neo2 采用骁龙 870 处理器，双通道 UFS3.1、DRE 动态运存拓展技术支持最高 7GB 的运存拓展，带来等效 19GB 超大运存的使用体验。

此外，真我 GT Neo2 采用金刚石冰芯散热系统，采用航天级金刚石散热凝胶、行业最大面积 3D 钢化 VC 等，金刚石冰芯散热系统能将骁龙 870 的游戏性能发挥到极致，主流 MOBA 游戏 120 帧模式平均帧率 119.92 帧/秒。

影像方面，真我 GT Neo2 搭载 6400 万超清三摄（6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万微距），支持独家街头摄影模式，DIS 超清抓拍，多种街拍滤镜，超级夜景，专业夜景，星空模式。

其它方面，真我 GT Neo2 内置 5000mAh 大电池，支持 65W 闪充，36 分钟充至 100%，并且机身重量控制在 200g 内，厚 8.6mm，重 199.8g。

IT之家了解到，真我 GT Neo2 售价如下：

8+128GB 2499 元（首发价 2399 元）

8+256GB 2699 元（首发价 2599 元）

12+256GB 2999 元（首发价 2899 元）



